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Balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

 - MERSİN’de, balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edilerek kurtarıldı.

Balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edilerek kurtarıldı.
Merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'daki Atatürk Parkı’ndaki balıkçı barınağında balıkçıların sahiplendiği kedi, olta iğnesi çıkarılmayan balığı yutunca garip hareketlerde bulunmaya başladı. Kedinin ağzından sarkan olta ipini fark eden balıkçılar belediyenin çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları kediyi özel kafesinde ambulans ile bakımevine götürdü. Burada çekilen röntgen filmi ile iğnenin fazla ileri gitmediğinin anlaşılması üzerine anestezi uygulanan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Yuttuğu iğne nedeniyle 'Obur' ismini alan kedinin tedavisinin ardından balıkçı barınağına bırakılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildiBalığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildiBalığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildi

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