HABER

Balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

MERSİN’de, balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edilerek kurtarıldı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edilerek kurtarıldı. Merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'daki Atatürk Parkı’ndaki balıkçı barınağında balıkçıların sahiplendiği kedi, olta iğnesi çıkarılmayan balığı yutunca garip hareketlerde bulunmaya başladı. Kedinin ağzından sarkan olta ipini fark eden balıkçılar belediyenin çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları kediyi özel kafesinde ambulans ile bakımevine götürdü. Burada çekilen röntgen filmi ile iğnenin fazla ileri gitmediğinin anlaşılması üzerine anestezi uygulanan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Yuttuğu iğne nedeniyle 'Obur' ismini alan kedinin tedavisinin ardından balıkçı barınağına bırakılacağı belirtildi.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Oğlunun kullandığı traktörün altında kalıp öldüOğlunun kullandığı traktörün altında kalıp öldü
Hasankeyf'te yakalanan 2'si yabancı 4 terörist tutuklandıHasankeyf'te yakalanan 2'si yabancı 4 terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.