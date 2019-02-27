Balığın bereketi devam ediyor

Faydaları saymakla bitmeyen balık, bu sezon bolluğuyla sofralarda yerini almaya devam ediyor.

Kış aylarında tüm çeşitleriyle mutfaklardan eksik edilmeyen balık, şubat ayında da bereketiyle yüzleri güldürüyor. En sağlıklı besinlerin başında gelen balık bu sezon düşük fiyatı ve bolluğuyla tezgahlarda vatandaşlarla buluşuyor. İçerdiği doymamış yağ asidi ile kolesterolü dengeleyen bir besin olarak balık, omega 3 zenginliği ile de vücuttaki iltihabı azaltarak kan pıhtılaşması ve kalp ritmi bozukluğunun önüne geçmeye yardımcı oluyor. Göz sağlığına da iyi gelen balık damar yolu sorunlarına engel oluyor. Balığın bir kültürü olduğunu ifade eden Balıkçı Hülya Akkoyun, zinde kalmak isteyenlerin balığı sofrasından ayırmamasını tavsiye etti. Şubat ayında balığa ilginin arttığını sözlerine ekleyen Akkoyun, “Balık bu sene bereketliydi, şubat ayına da biz bereketli girdik. İstavrit bol, hamsi, levrek, çupra, küpes ve mezgit çok bol, balığımız çok bol. Şubat ayı bereketli geçiyor. Balığa ilgi de çok. Birde balık kültürü yerleşmeye başladı. Ben hep söylüyorum, haftada 2-3 kere balık tüketilmeli. Vücudumuz balık değerlerini aldığı zaman zinde kalır. Uyanışımız daha farklı olur, fonksiyonlarımız farklı işler. Doktorlarımız zaten söylüyor, bu tüketilmesi gereken bir besin ve doğal bir kaynak, bozulmamış bir kaynak. Bu besinleri hepimizin tüketmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.