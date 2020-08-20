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Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Kalp krizi, alzheimer...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Balık zengin vitamin içeriği ve sindirimi en kolay besinlerden biri olmasıyla düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdaların başında geliyor. Balığın beyin ve kalp başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde birçok faydası bulunuyor. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli olarak balık tüketmenin bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve enfeksiyonlara karşı koruduğunu gösteriyor.

Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Kalp krizi, alzheimer...

Balığın omega 3 yağ asiti bakımdan zengin bir besin olduğunu hemen herkes bilir. Fakat omega 3 yağ asitinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri pek bilinmiyor. Omega 3 yağ asiti; kalp-damar, göz hastalıkları, obezite, kanser, diyabet ve kolestrol gibi pek çok hastalığa karşı kalkan oluşturuyor. Bu sebeple insan vücudu için en yararlı protein kaynaklarından biri olan balığın haftada en az 2-3 kere tüketilmesi gerekiyor. İşte düzenli olarak balık tüketmeniz için nedenler…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Balık sadece omega 3 yağ asitleri bakımdan değil; fosfor, kalsiyum, iyot gibi mineraller ve A, B ve D vitaminleri bakımında da zengin bir besindir. Özellikle mevsiminde tüketilen balık vücut direncini yükselterek bağışık sistemini destekliyor. Bu sebeple düzenli olarak balık tüketilmesi mevsimsel grip ve enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli olarak balık tüketenlerin tüketmeyen kişilere göre %50 daha az kalp hastalıklarına yakalandığını gösteriyor. Kan akışını hızlandırarak kanın pıhtılaşmasını önleyen omega 3 yağ asitleri, kalp krizi riskini en aza indiriyor.

BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLER

Omega 3 beyindeki sinir iletilerinin düzenli çalışmasında kritik bir rol oynar. Bu sebeple vücuttaki eksikliği zeka gelişimini ve kavrama yeteneğini doğrudan etkiler. Ancak omega 3 yağ asiti insan vücudunda üretilemediğinden mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. Bu sebeple uzmanlar, omega 3 yönünden en zengin besin olan balığı sofralarınızdan eksik etmemenizi öneriyor.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİRE BİRDİR

Göz sağlığının korunmasında fosfor ve A vitamini vazgeçilmez önemdedir. Balık, omega 3 yağ asidinin yanı sıra fosfor ve A vitamini yönünden de oldukça zengin bir besindir. Uzmanlar haftada en az iki kere balık tüketildiğinde göz kuruluğu ve tavuk karası gibi göz hastalıklarına yakalanma riskinin yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Özellikle küçük balıklarda bol miktarda bulunan kalsiyum, kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle küçük yaştaki çocukların ve menopoz döneminde olanların sık sık balık tüketmesi öneriliyor.

SİNİR SİSTEMİNİ DESTEKLER

Omega 3 eksikliğinin depresyon, Alzheimer ve diğer bilişsel rahatsızlıklar üzerinde de etkili olduğu biliniyor. Antidepresan ilaçların pek çoğunun içeriğinde de bu sebeple omega 3 yağ asitleri bulunuyor. Omega 3 yağ asitleri; beyin, beyincik ve omurilikte ortaya çıkan sinir sistemi hastalıkları riskini düşüyor. Düzenli ve dengeli balık tüketmek ruh ve sinir sağlığınızı korumada oldukça etkili.

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