Balığın önlediği hastalıklara inanamayacaksınız! Kalp krizi, alzheimer...

Balığın omega 3 yağ asiti bakımdan zengin bir besin olduğunu hemen herkes bilir. Fakat omega 3 yağ asitinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri pek bilinmiyor. Omega 3 yağ asiti; kalp-damar, göz hastalıkları, obezite, kanser, diyabet ve kolestrol gibi pek çok hastalığa karşı kalkan oluşturuyor. Bu sebeple insan vücudu için en yararlı protein kaynaklarından biri olan balığın haftada en az 2-3 kere tüketilmesi gerekiyor. İşte düzenli olarak balık tüketmeniz için nedenler…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Balık sadece omega 3 yağ asitleri bakımdan değil; fosfor, kalsiyum, iyot gibi mineraller ve A, B ve D vitaminleri bakımında da zengin bir besindir. Özellikle mevsiminde tüketilen balık vücut direncini yükselterek bağışık sistemini destekliyor. Bu sebeple düzenli olarak balık tüketilmesi mevsimsel grip ve enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturuyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli olarak balık tüketenlerin tüketmeyen kişilere göre %50 daha az kalp hastalıklarına yakalandığını gösteriyor. Kan akışını hızlandırarak kanın pıhtılaşmasını önleyen omega 3 yağ asitleri, kalp krizi riskini en aza indiriyor.