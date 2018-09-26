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Balık adamların tatbikatı nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Alsancak Pasaport İskelesi yakınlarında senaryo gereği denize düşen kişi, operasyonla kurtarıldı. Tatbikattaki görüntüler, film sahnelerini aratmadı.

Balık adamların tatbikatı nefes kesti

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Alsancak Pasaport İskelesi yakınlarında senaryo gereği denize düşen kişi, operasyonla kurtarıldı. Tatbikattaki görüntüler, film sahnelerini aratmadı.
Senaryo gereği Pasaport İskelesi yakınlarında bot gezisi sırasında bir vatandaş, dengesini kaybedip denize düştü. 110 çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından Konak Pier İskelesi'nde konuşlanan dalgıçlar, AKS 110 botu ile olay yerine gelerek denize düşen vatandaşı kurtardı. Kurtarma tatbikatı, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda, debisi yüksek nehirler ve akarsularda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bir yetkili, "13 kişilik uzman bir ekibimiz var. Dalgıç ekibimizle denizde ve sularda yapay-doğal tüm göl, gölet ve nehirlerde arama- kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Eğitim dalışları yapıyoruz ve bu şekilde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde birçok arama kurtarma operasyonunda rol oynuyoruz" dedi.

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Balık adamların tatbikatı nefes kestiBalık adamların tatbikatı nefes kestiBalık adamların tatbikatı nefes kestiBalık adamların tatbikatı nefes kesti

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