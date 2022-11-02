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Balık almaya gelen kamyonet denize düştü

02.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde balık almaya gelen bir kamyonet, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu denize düştü. Olay, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi’nde meydana geldi.

Balık almaya gelen kamyonet denize düştü

Edinilen bilgiye göre Altınkum’da bulunan balıkçı teknelerinin yanaştığı limana gelen bir kamyonet sürücüsü aracını iskeleye doğru sürdüğü esnada kalp krizi geçirdi.

Kamyonun geri geri gittiğini fark eden bir tekne çalışanı sürücüyü araçtan çekerek dışarı çıkarttı. Hareket halindeki kamyon ise denize düştü. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

O esnada bölgedeki balıkçılar ise denize düşen kamyonetin batmaması için halatla kıyıya bağladı. Sabah saatlerinde balık almaya gelen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izlediği görülürken, hastaneye kaldırılan talihsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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