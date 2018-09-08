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Balık avı festivali, deniz dibi temizliğiyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

BORABDER Başkanı Mustafa Uyar: "Telefondan tutun da koltuk, sandalye, masa, çıkan çıkana. İnsanlar hangi mantıkla bunu buraya atarlar?"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Geleneksel 6'ncı Balık Avı Festivali", deniz dibi temizliğiyle başladı.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince (BORABDER) düzenlenen festival kapsamında, Yalıkavak Mahallesi iskelesi çevresinde deniz dibi temizliği yapıldı. Temizlik çalışmasına aralarında Bodrum Belediyesi dalış ekibinden dalgıçların da yer aldığı bir grup gönüllü dalgıç katıldı.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinin de katkıda bulunduğu ve yaklaşık 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, denizden cam ve plastik şişe, cep telefonları, otomobil lastiği, halat, plastik boru, halı, kova ve sandalye gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

Etkinlik sırasında bir dalgıcın su yüzeyine çıktığında, elindeki cep telefonuyla birisiyle konuşuyor gibi yapması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Denizden çıkarılan atık malzemeler, belediye temizlik görevlilerince kamyonete yüklenerek geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Derneğin başkanı Mustafa Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6'ncısını bu yıl düzenledikleri festivale deniz dibi temizliği yaparak başladıklarını belirtti.

Belirli bir alanda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının çevre duyarlılığı konusunda mesaj verme niteliğinde olduğunu aktaran Uyar, denizden çıkarılan atıklarla ilgili şunları söyledi:

"Telefondan tutun da koltuk, sandalye, masa, çıkan çıkana. İnsanlar hangi mantıkla bunu buraya atarlar? Küçük bir nesneyi elinizden denize düşürürsünüz, dalıp alma şansınız yoktur ama bir sandalyeyi elinizden düşürüp denize atamazsınız."

Çıkarılan atıklar arasında en ilgincinin cep telefonu olduğunu söyleyen dalgıçlardan Öner Karaçiçek ise gelecek için denizlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Etkinliği izleyen çocuklar da denizlerin temiz tutulması çağrısında bulundu.

Pazar günü balık avı yarışması ile devam edecek festival kapsamında, 35 bin levrek yavrusunun denize salınacağı belirtildi.

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