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Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

AKSARAY'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne giden Ahmet Şen (38) ile arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (41) kayboldu.

Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da tekneyle balık avlamak için Mamasın Baraj Gölü'ne giden Ahmet Şen (38) ile arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru (41) kayboldu. Jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kayıp arkadaşların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile dün akşam saatlerinde balık avlamak için Asal'a ait otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü kıyısına gitti. Ailesi, Ahmet Şen'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatan jandarma, göl kıyısı ve çevresinde Ahmet Şen ve arkadaşlarının izine rastlamadı.
Bugün gündüz saatlerinde çalışmasını sürdüren jandarma, Şaban Asal'a ait otomobili, dağlık arazide gölün 400 metre ilerisinde park halinde buldu. Bunun üzerine jandarma, köylülere, bölgede kimseyi görüp görmediklerini sordu. Görgü tanıkları, 3 kişinin kıyıdaki bir tekneyi alıp göle açıldığını söyledi. Jandarma ekipleri AFAD'ın da yardımıyla botla gölde arama yaptı ancak herhangi bir iz bulunamadı.
Teknenin batmış olabileceği ihtimali üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve balıkçılardan oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bot ve teknelerde arama çalışması başlattı. Ankara AFAD İl Müdürlüğü'nden de dalgıç ekipler çağrıldı. Ahmet Şen, Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Balık avına giden 3 arkadaş kaybolduBalık avına giden 3 arkadaş kaybolduBalık avına giden 3 arkadaş kaybolduBalık avına giden 3 arkadaş kayboldu

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