Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu (2)

3 ARKADAŞIN CESEDİ BULUNDU

Aksaray'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan Ahmet Şen, arkadaşları Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ahmet Şen'in ailesinin geri dönmemesi üzerine jandarmaya haber vermesiyle başlayan ve 12 saat süren arama çalışması sonucu Dumrul Duru ve Şaban Asal'ın cesedi kıyıdan yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta alabora olan teknenin yakınında, Ahmet Şen'in cesedi de yaklaşık 50 metre uzağında bulundu. 3 kişinin cesedi ekiplerden tarafından çıkartılıp otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.çıkartıldığı Cesetlerin çıkartıldığı sırada ise aileleri sinir krizi geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

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