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Balık avına gitmek için evden çıkan Ömer, 11 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 11 gün önce, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları, hem karada hem de sualtında sürdürülüyor.

VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde 11 gün önce, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları, hem karada hem de sualtında sürdürülüyor. Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı, hiçbir ize de ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan gelen 8 kişilik özel dalgıç ekip de çalışmalara başladı. Kar sularının erimesi ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü bildirildi. Dalgıçlar su altında arama yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri ise eğitimli köpeklerle çevrede çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri ile birlikte çalışmalara destek veren Topgaç'ın yakınları ise suları Van Gölü'ne akan Bendimahi Deresi'nin yaklaşık 10 kilometrelik alanının ikinci kez kontrol edildiğini, şu ana kadar bir ize rastlanmadığını, yetkililerin gösterdiği yoğun çabaya da teşekkür ettiklerini söyledi.

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