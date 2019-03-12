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Balık avında, mangal kömüründen zehirlenen 5 kişinin otopsileri sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜL Adana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı’nın cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’ne cenaze aracıyla getirilerek mahalle halkından helallik alındı.

ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜL

Adana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı’nın cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi’ne cenaze aracıyla getirilerek mahalle halkından helallik alındı. Zihinsel engelli olduğu bildirilen Zeki Kılınççı’nın sürekli oturduğu kaldırıma mahalle halkı tarafından 2 tane kırmızı gül ve “Zeki ile arkadaşları, ruhunuz şad olsun” diye yazı bırakıldı.
SON YOLCULUKLARINA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR
Habib, Murat, Yusuf Topaluğurlu ile Ali Turan’ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı’na, Zeki Kılınççı’nın cenazesi ise Akkapı Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlıklarda düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükoba Mezarlığı’na defnedilecek 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailenin fertleri uzun süre göz yaşı döktü. Murat’ın eşi Buse Topaluğurlu, “Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim?” diye ağladı. Zaman zaman fenalaşan Buse Topaluğurlu, yakınları sayesinde güçlükle ayakta kalabildi. Deniz Topaluğurlu ise eşi Yusuf’un tabutuna sarılarak “Yusuf’um kalbim, duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni Yusuf’um?” diye ağıt yaktı. Habib’in kızı Zeynel Topaluğurlu da “Ben sana baba demeye doyamadım” dedi. Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı’nın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Zeki Kılınçcı’nın ise Akkapı Mezarlığı'nda oüzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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- Murat'ın eşinin görüntüsü
- Cenaze konvoyunun mahalleye gelmesi
- Cenazelerin mezarlığa gelmesi
- Ölenlerin yakınlarının feryadı
- Murat'ın eşinin bayılması
- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
- Tabuta sarılmaları
- Cenaze namazı
- Cenazelerin define götürülmesi

SÜRE: 03'18"

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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