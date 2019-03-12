Balık avında, mangal kömüründen zehirlenen 5 kişinin otopsisi sürüyor (2)

KALDIRIMA KIRMIZI GÜL BIRAKILDI

Adana'da balık avı için gittikleri sahilde, çadırda, üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. 5 kişinin cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ne cenaze aracıyla getirildi, burada helallik alındı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Zeki Kılınçcı'nın sürekli oturduğu kaldırıma, mahalle sakinleri tarafından 2 kırmızı gül ve 'Zeki ile arkadaşları, ruhunuz şad olsun' notu bırakıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Helallik alınmasının ardından Habib, Murat, Yusuf Topaluğurlu ile Ali Turan'ın cenazeleri Küçükoba Mezarlığı'na, Zeki Kılınçcı'nın cenazesi ise Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıklarda düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı.

Küçükoba Mezarlığı'nda 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailelerin fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu, "Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim" diyerek ağladı. Zaman zaman fenalaşan Buse Topaluğurlu, yakınları sayesinde güçlükle ayakta durabildi. Deniz Topaluğurlu da eşi Yusuf Topaluğurlu'nun tabutuna sarılarak "Yusuf'um, kalbim, duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni Yusuf'um?" diye ağıt yaktı. Habib Topaluğurlu'nun kızı Zeynel Topaluğurlu da "Ben sana baba demeye doyamadım" dedi.

Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Küçükoba Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Zeki Kılınçcı da Akkapı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.