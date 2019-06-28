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Balık avladığı nehirde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 22:02 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir genç, balık avladığı nehirde takılan oltasını çıkarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.Edinilen bilgiye göre, Hemite köyünden geçen Ceyhan Nehri’ne üç arkadaş balık avlamaya gitti.

Balık avladığı nehirde kayboldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir genç, balık avladığı nehirde takılan oltasını çıkarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Hemite köyünden geçen Ceyhan Nehri’ne üç arkadaş balık avlamaya gitti. Suyun içerisinde takılı kalan oltayı çıkarmak için 19 yaşındaki Hikmet Çalış nehre girdi. Suyun içerisinde arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer gençler durumu hemen jandarma ve 112’ye bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler geldi. Hemite köyü köprüsünün altından başlayarak gencin suya kapıldığı yerin yakınları aranmasına rağmen Hikmet Çalış’a ulaşılamadı.
Öte yandan olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Havanın kararmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah havanın aydınlanması ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği öğrenildi

Balık avladığı nehirde kayboldu

Balık avladığı nehirde kayboldu

Balık avladığı nehirde kayboldu

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