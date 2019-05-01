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Balık avlarken nehre düşen gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Balık avlarken nehre düşen gencin cesedi bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde balık avlarken Dicle Nehri'ne düşen gencin cesedi Silopi ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yafes Mahallesi Çevre Yolu Köprüsü yakınlarında 16 Nisan'da oltayla balık avlayan Abdurrahman Ütün'ün (25) nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışmaları yürütüldü.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibince devam eden arama çalışmaları sonucu Ütün'ün cesedi Silopi ilçesinin Kavaözü köyü mevkisinde nehrin ortasındaki bir ağacın kenarında bulundu.

Ütün'ün cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesine gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ütün'ün cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Ütün cizre Dicle Nehri kaybolma

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