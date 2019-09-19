HABER

Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 05:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde denetimlerde bulundu.

Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde denetimlerde bulundu. Denetimlere Deniz Polisi, Çevik Kuvvet Şube polisleri ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Denizde avlanan balıkçı teknelerine giren ekipler, ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları, ışıkla avcılık ile ilgili evrak kontrolleri yaptı. Gece saatlerinde denetimlerine devam eden ekipler, Gürpınar Balık halinde de inceleme yapan ekipler soğuk hava depolarındaki balıkları tek tek kontrol etti. Denetimler de boy ölçüsü kriterine uymayan 2 ton balığa el koyan ekipler, 11 kişiye de idari para cezası uyguladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konulduBalık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konulduBalık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konulduBalık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındıMaltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı
Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşunTartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı

Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Yıkanmak için kanala girmişti! Kahreden olay

Yıkanmak için kanala girmişti! Kahreden olay

Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Feci ölüm! Yakacak ihtiyacı için kestiği ağacın altında kaldı

Buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de korkutan gece! Mahalleli sokağa döküldü

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.