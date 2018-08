Balık burcunda dolunay! Hiçbir şey tesadüf değil

KOÇ

Sevgili Koçlar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, biraz hassasiyet yaratıyor. Mücadele etmekten yorgunuz desek daha doğru olacak. Bazen nasıl da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysaki gereksiz şeylerin üzerinde durduğumuzun ve kendimizi üzdüğümüzün farkına varmıyoruz. Biz böyle üzülürsek, içimize atarsak, her şeyi kafamıza takarsak nasıl ayakta duracağız. Gelin bugün işlerimizi elden geldiğince iyi organize edelim. Hesabımızı bilelim. Aşırı çalışıp kendimizi harap etmeyelim.

İlişkimizde veya iş hayatında sorunlar varsa ve son günlerde bir şeyler canımızı sıkıyorsa, bunun nedenleri üzerinde duralım. Bu problemin kaynağına bakarsak, çaresini de buluruz. Gözümüz açık olsun. Bizi üzmelerine izin vermeyelim. Sağlığımızı önemseyelim. Her nefeste bir fırsat vardır diyerek her güne adım atalım. Evet bugün duyarlıyız. Her şeyi bırakıp gitme arzumuz yoğun, alınganız, başkalarının değerimizi bilmesini istiyoruz. Ancak böyle olmuyor diye, pes etmek yok. Dinlenme molaları, beden ve ruh sağlığımıza iyi gelecek aktivitelere yönelmek faydalı, kimse için kendimizi kurban etmemek gerekiyor.