Balık burcunda dolunay! Hiçbir şey tesadüf değil

KOÇ Sevgili Koçlar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, biraz hassasiyet yaratıyor. Mücadele etmekten yorgunuz desek daha doğru olacak. Bazen nasıl da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysaki gereksiz şeylerin üzerinde durduğumuzun ve kendimizi üzdüğümüzün farkına varmıyoruz. Biz böyle üzülürsek, içimize atarsak, her şeyi kafamıza takarsak nasıl ayakta duracağız. Gelin bugün işlerimizi elden geldiğince iyi organize edelim. Hesabımızı bilelim. Aşırı çalışıp kendimizi harap etmeyelim. İlişkimizde veya iş hayatında sorunlar varsa ve son günlerde bir şeyler canımızı sıkıyorsa, bunun nedenleri üzerinde duralım. Bu problemin kaynağına bakarsak, çaresini de buluruz. Gözümüz açık olsun. Bizi üzmelerine izin vermeyelim. Sağlığımızı önemseyelim. Her nefeste bir fırsat vardır diyerek her güne adım atalım. Evet bugün duyarlıyız. Her şeyi bırakıp gitme arzumuz yoğun, alınganız, başkalarının değerimizi bilmesini istiyoruz. Ancak böyle olmuyor diye, pes etmek yok. Dinlenme molaları, beden ve ruh sağlığımıza iyi gelecek aktivitelere yönelmek faydalı, kimse için kendimizi kurban etmemek gerekiyor.

BOĞA Sevgili Boğalar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, umut denilen olgunun, dostluk denilen kuvvetin, hayata canla başla sarılmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir yanıyla aşkta seçiciyiz, gözlemciyiz. Her şeyin en güzeli ve en iyisini sevdiklerimiz için istiyoruz. Diğer yandan vericiyiz, sevgi doluyuz, empatide bulunuyoruz. Fakat bizim de ihtiyaçlarımız, kişisel arzularımız, beklentilerimiz var. Bunlar elde etmek için çabalarken, birilerinin bizi görmezden gelmesine tahammülümüz yok. Bu Dolunay her ne kadar böyle hassasiyet yaratsa da, teşvik edici yanları var. Sözgelimi bir projenin yürürlüğe konması, bir değişimin gerçekleşmesi, bir işin arzu ettiğimiz kitleye ulaşması yönünde faydalıdır. Başkalarına olduğu gibi, kendinize de ilham verecek güçtesiniz. Yenilik ve değişiklik isteğiniz gayet yüksek. Ancak şartlara bakmak ve nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bunu tespit etmek lazım. Sağlık, güzellik, bakım ve diyetle ilgili bir karar verebilirsiniz. Bunu konusunda uzman kişilere yaptırınız. Bugün mecburen birilerine nazik davranmak zorunda kalabiliriz. Bu sizi yoracak ve sonra pişman edecek dozda olmasın. Sosyal projelerde, danışmanlık ve rehberlik gibi işlerde enerjiniz gayet yüksek. Gerçek ihtiyaç sahiplerini diğerlerinden ayırt etmekte yarar var.

İKİZLER Sevgili İkizler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay aşarı hassasiyetin işaretçisidir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki yanlış anlaşılmalar olabilir, birileri sizin hakkınız olanı vermediği gibi, iyi niyetinizi kullanabilir. Bir proje veya çalışma nedeniyle bir hayli yorulabilirsiniz. Etrafınızda olan bitene karşı bir hayli hassas yaklaşırsınız. Yenilik veya yürürlüğe koymak istediğiniz işlerin çok iyi takibinin yapılması gerekir. Çünkü bunları oturtmak zaman alır. Hangi iş, yol veya yöntemle ilerleyeceğinizi tespit etmek kolay olmayabilir. Ancak bu yanlış karar vereceksiniz anlamına gelmiyor. Sadece bir yandan ailenize destek olmanız gerekirken, iş hayatındaki belirsizlik doğal olarak bugün sizi yoruyor. Diyelim ki siz çalışan biri değilsiniz. Bu Dolunay yaşadığınız toplumdaki haksızlıklara, yanlışlıklara, ihtiyaç sahibi insanlara ve canlılara karşı duyduğunuz merhametin işaretçisi. İstiyorsunuz ki, dünya herkes için yaşanabilir yer olsun. Ancak gördüğünüz kötülükler canınızı bugün daha fazla sıkıyor. Daha önce başlanmış projelerin, yarım kalan işlerin bugün gözden geçirilmesi, eksiklerinin tamamlanması gerekiyor. Bunu göz ardı etmeyiniz. Dolunay etkisinde, bankalarla ilgili işler, vergiler, kredi ödemeleri, muhasebeyle ilgili konularda muhasebemizi iyi yapalım. Eğer bir meselede kararsızlık yaşıyorsanız, birkaç gün sonraya bırakmanızda yarar var.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, sevdiklerimize olan düşkünlüğümüzü ve bu konudaki hassasiyetimizi yükseltiyor. Ruhumuz güzel, iyi ve huzur verici olanı istiyor. Dünya hayatı çoğu zaman insanı yoruyor ve insan güvenli bir liman arıyor. Daha iyi olma çabamız belki de tüm insanlık iyi olsun diyedir kim bilir? Ancak birilerini mutlu edeyim derken, kendimizi de düşünmeliyiz. Size uymayan şartlar varsa, bir şeyler canınızı sıkıyorsa, bunu tabii ki dile getirelim. Kendimizi üzmeyelim. Özellikle ikili ilişkilerde bu Dolunay, bizim fedakarlığımız, duygularımız, yaptıklarımıza karşılık sürekli idare etmek zorunda kaldığımızı gösteriyor. O yüzden, kendimizden ödün veriyorsak, buna biraz da biz neden oluyoruz demektir. Bu Dolunayın olumlu birkaç işareti var. İlham veriyor insana. Farklı ortamlarda bulunmamızı sağlıyor. Bir işin başkaları tarafından beğenilmesini, her ne kadar sorunlar olsa da, ilişkinin devamını, fikirlerimizi ılımlı şekilde birbirinize ifade edebileceğinizi görüyoruz. Bunlar hakikaten iyi işaretler. Ayrıca gelir sağlayan projeler söz konusu. Bunlar zamanla oturacak yerine. Kabuğunuzdan çıkacak, yeniliklere çok daha açık olacaksınız. Bu dolunayda buna benzer gelişmeler yaşanabilir. Öyle dört duvarınızın içinde yaşamak yok. Buna alışın artık.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunayda, bir şeyler bizi hem parasal açıdan hassaslaştırır hem de iş hayatımızla ilgili konularda gerçekçi olmaya zorlar. Doğaldır ki, biz öncelikle yakın çevremiz ve ilişkimizde gücü ve kontrolü elimizde tutmaktan yanayız. Ancak şartlar bazen bizi başkalarını düşünmeye zorladığında canımız sıkılıyor. Bugünkü Dolunayda iş hayatımızı, ilişkimizi, yatırım ve ortaklaşa olan her şeyi gözden geçireceğiz. Kim sadece kendini düşünüyor kim başkasından ne alırım peşine düşüyor. Anlamak lazım. İyi niyetin kullanılmaması için bizim de hesabımızı bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bencil davranıyorsak birileri karşımıza çıkıp kendimize gelmemizi söyleyebilir. İş hayatı şu sıralar bir değişim süreci yaşıyor. Farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Ancak bunun geri dönüşü nasıl olur, bunu bilmek gerekiyor. Ne gibi yeteneklerimiz, tecrübemiz var bunu bilirsek ona göre bir yol belirleriz. Sorumluluk bugünlerde hem iş hayatında hem de kişisel sağlığımızla ilgili konularda etkili. Kendimize bakmalıyız. Yatırım, kazanç, kredi, başkalarıyla ortaklaşa her türlü bağlantının dikkatle ele alınacağı bir gündeyiz. İyi niyet tabii ki önemli. Fakat endişeye neden olan durumları da, yok saymak yanlış olacaktır. Sonradan şikayetçi olacağımız işlere kalkışmayalım.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 26 Ağustos saat 14:56 karşıtınız Balık burcunda oluşacak Dolunay, ilişki veya iş ortaklığında karşılıklı iyi niyetin test edildiği zamanı işaret ediyor. Ve Başak-Balık burçları arasında oluştuğu için sizi çok fazla etkiliyor. Bir ilişkide insan hem ruhsal yönden hem de fiziki anlamda ihtiyaçlarını önemsiyor. Kendi değerlerimiz, isteklerimiz ve ilişkiye bakış açımız önemli. Bu ilişkide neler eksik ve neler bizde hayal kırıklığı yaratıyor. Yoksa biz çok mu endişeli ve eleştirel davranıyoruz. Karşı taraf bir iş ortağı veya bir partner olabilir. Bize yaklaşımı nasıl ve biz bu ilişkiyi ayakta tutmak için çok mu vericiyiz. Aynı şekilde partnerimiz de bunu bize söyleyebilir. Hem benden bekliyorsun, peki sen niye beni düşünmüyorsun diyerek serzenişte bulunabilir. Böyle bir durumda hayata bakış açınızı yenileştirmek, farklı bir pencereden bakmak gerekebilir. Tabii ki birbirinize değer veriyor ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız. Dolunayın önemli bir görünümü var. Maddiyat devreye girerek, alışkanlıklar gibi ilişkiyi sorgulatıyor. Belki de birbirinize verdiğiniz değer, bununla alakalı olabilir. Sağlıksız bir ilişki tabii ki böyle bir Dolunayda yara alabilir. Gerçekten anlaşmaya hazır olan, sorunların farkında olan çiftler ise, gerçeklerin farkında olarak birbirlerini dinlemeye hazırdır. Çocuklar varsa, sevgi bitmemişse, saygı güven hala ayaktaysa, bir problem çıkmayacaktır. Tam tersi durumda herkes kendi bildiğini okuyacaktır. Gerçekçi olmak vaktidir.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı yaşam, ailevi olgular, bir ilişkideki beklentiler, bizi tedirgin eden konulardaki hassasiyetimizi işaret ediyor. Günlük hayatta veya evin içinde sizi rahatsız eden, üzen, belki de fazlasıyla yoran konuları endişeli ele almaya meyilliyiz. Bu yanlış mı? Hayır tabii ki. Ancak olmayan bir şeyi de kafamıza takarak sanki olacakmış gibi düşünmek de kendinize yaptığınız haksızlıktır. Bu sizi bedenen, ruhen hırpalar. Meselelere gerçekçi bakmak gerekir. Evet bir şeyler yavaş yavaş değişiyor. Paraya bakış açımız, ilişkiyi ele alış biçimimiz, alışagelmişin dışında ele almamızı sağlıyor. Belki de uzun zamandır her şeyi kendi haline bırakmış, olanı olduğu vaziyette kabullenmiştiniz. Veyahut öyle tecrübeler yaşadınız ki, artık kimseye güveniniz yok. Bundan sonrasında ilişki, para, yatırım, cinsel yaşam, iş ortaklığı, paylaşılan mal, mülk, kazanç gibi konuları daha akılcı ele almamalılar. Bu Dolunay da bunun bir işareti. Ancak alışkanlıklar var ya, bizi durduruyor. Şikayet ediyoruz ama değiştirmeye kalkmıyoruz. Dolunayın önemli bir görünümü var. Bu ailevi konularda, geleceğe dönük her meselede, sağlıksız olanı geride bırakmak mecburiyeti. Başka bir yere taşınmak, bir yuva kurmak, aileden ayrılmak, boşanmak gibi istekleriniz. Bunları baskıyla veya güç uygulayarak değil, her yönüyle hak, hukuk vicdan gözeterek yapmakta fayda var.

AKREP Sevgili Akrepler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, istek ve arzularımızı özellikle aşkta gerçekçi bir şekilde ele almamızı sağlayacak. Görünen gerçekler de buna yardımcı olacak. Daha seçici olmanın, belki de bugüne dek farkına varmadığımız ilişki tercihlerimizin değişimi anlamına gelecek. Bugüne dek bir çok tecrübe yaşadık, birçok kez aşık olduk, yanıldık veya doğru sandık yaşadık. Ancak şimdi, karşımıza çıkan partnerlerin işi zor. Çünkü seçiciyiz, öyle kolay kolay ipi kimsenin eline vermekten yana değiliz. İlişkimize bakacağız bugün. Belki yalnızız, o zaman neyi tercih ediyoruz, neleri istemiyoruz bunları tespit edeceğiz. Uymayan, bizi yoran veya zorlayan hiç kimseye tavizimiz yok. Olmamalı da. Ancak eğer bizim bir yanlışımız varsa, o zaman da kendimize şöyle gerçekçi bakacağız. Bu Dolunay, uzun süredir devam eden sağlıklı bir ilişkinin evliliğe dönüşmesini, tam tersine sorunlu beraberliğin bitirilmesi şeklinde bir sonuç yaşatabilir. Gizli ilişkisi olanlar sizler için son derece önemli bir Dolunay bu. Aklınızı başınıza alma vakti. Eğer bu durum sizi üzüyorsa, böyle bir kabuk içinde gizleniyorsa, lütfen geleceğinizi düşünün. Bu Dolunay, ileriye yönelik bir proje teklifi, daha önce başlanmış bir işin bitirilmesi, titizlikle analizini yaptığımız bir konuda karar verilmesi şeklinde olumlu işaretler taşıyor. Büyüklerinizden destek görmenizde de yardımcı oluyor.

YAY Sevgili Yaylar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, dışarıda görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bireyin, aslında iç dünyasındaki yalnızlığı vurguluyor. Çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ancak istediğimiz bu mu, böyle bir yaşam mı bazen düşünmeden edemiyoruz. Bu Dolunayda böyle bir sorgulama hali söz konusu. Bir değişim yenilik istiyoruz. Ancak öncelikle bakmamız gereken nokta, neden bu değişime ihtiyaç duyduğumuzdur. Çünkü sürekli vermeye, sonra şikayet etmeye, ardından yine aynı ruhla devam edersek o değişiklik de bir işe yaramaz. Dolunayın önemli görünümleri var. Günlük tempomuzu, yaşam stilimizi, çalışma hayatımızı yenileştiren, değiştiren bir etki. Biz zaten böyle bir şey istiyoruz. Bu değişim, yavaş yavaş hayatımızda etkisini gösterecek. Belki evden çalışacağız, belki bir ofis açacağız. Bazılarımız yaşı gereği, çalışmak yerine emekliliği düşünebilir. Kimi, ev sahibi olmayı, en azından kiradan kurtulmayı hayal edebilir. Bu Dolunaydaki sorgulamanın özünde verdiklerimiz ile aldıklarımızın muhasebesi var. Belki bu nedenle hassas ve bazı kişilere eleştirel davranıyoruz. Özellikle geleceğimiz söz konusu ise, kimsenin baskısına, bizi yormasına izin vermeyeceğiz. Fiziki ve ruhsal olarak kuvvetli olmak isteyeceğiz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay birçok açıdan besleyici ve büyütücüdür. Sizin hayata nasıl baktığınız önemli tabii ki. Hem çevremizle ruhsal anlamda kurulan bağlantılar hem de dünyayı gerçekçi bir gözle ele alanlar, değişime açık ve gelişmelere kayıtsız kalmayanlardır. Tam tersine alışkanlık, aşırı duyarlılık, şikayetçilik, eleştirdiği halde bir şey yapmayanlar için bu Dolunay zorlayıcı olacaktır. Biz olumlu tarafından bakalım. Öncelikle hayatı ele alış biçiminde radikal değişimler görüyoruz. Kendimize bakmak, güzellik, sağlık, aşk, değişime açık olmak, kendimizi yenilemek gibi. Bunlar yavaş yavaş hayatınızda önem taşıyacak. Çevreniz sizi başarıyla ve örnek kişi kabul edebilir. Sizde görülecek yenilikler başkalarına ilham verebilir. Tabii ki bundan iş hayatı da nasibini alır. Öyle üzerimizde baskı kuran sistemler yerine kendi isteklerimizi öne süreceğimiz bir yol deneyebiliriz. Belki iki ayrı iş veya proje üzerinde çalışabiliriz. Yaşımız ve yaşam stilimize göre çocuk sahibi olabilir, çocuklarımızdan maddi-manevi destek görebiliriz. Ilımlı yaklaşmayan, dengeyi bozan kişilerden uzaklaşırız. Kendimize yüksek bir standart hayat hedefleriz, hayallerimizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Bütün bu gelişmelere sıcak bakanlar bu Dolunayda sorun yaşamazlar.

KOVA Sevgili Kovalar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, parasal konularda sizi biraz zorlayabilir. Hele hesapsız alışverişler, başkalarına güvenme veya gereğinden fazla yapılan iyilikler gibi. Hani etimiz ne budumuz ne derler ya. Sizin de kendi bütçenizi aşmamanız, biraz hesabınızı bilmeniz gerekir. Eğer bir yatırım düşünüyorsak bu Dolunayda artı ve eksileriyle gözden geçirmeliyiz. İş tercihinde bulunurken, ne kazanacağımızı nasıl bir ortamda çalışacağımızı incelemeliyiz. Ödemeler ihmale gelmez. Sağlık, özel veya işle ilgili harcamaların muhasebesi tutulmalı. İlişkinizde veya ilişki tercihinde bulunurken sadece para merkez alınmamalı ancak aşk da gözümüzü kör etmemeli. Bir şeylerin değişmesini, sağlamlaşmasını, kalıcı olmasını istiyorsak, o zaman gerçekçi olacağız. Bu Dolunayda insanların bize ne kadar yakın ve samimi olduklarını sorgulayacağız. Dolunayın son derece etkili bir görünümü var. Artık bir şeylerin değişeceğini söylüyor. Yöneticiniz Uranüs, sıkı sıkıya yapıştığınız her şeye yeni bir form getiriyor. Bu en fazla aile yaşamınızda, oturduğunuz yer, geleceğinizi yeniden dizayn etmenizde görülüyor. Sözgelimi uzun yıllardır oturduğunuz yerden ayrılabilir, başka bir yere taşınabilirsiniz. Farklı bir şehirde yaşamanızı sürdürebilirsiniz. Değişim arzusu ve dönüşüm kolay değildir. Ancak gelişmeler yeni bir yolu karşınıza çıkarıyorsa, bu tesadüf olmayacaktır.