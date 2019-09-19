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"Balık" denetiminde 2 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 08:57 | Son Güncelleme

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Balık denetiminde 2 ton balığa el konuldu. Şok baskınlar havadan drone ile görüntülendi.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetim çalışmalarına deniz polisi Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Teknelere giren ekipler ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları, ışıkla avcılık kontrolleri yaptı. Balıkların boylarını ve avlanma zamanlarını denetleyen ekipler, kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde toplam 2 ton balığa el koydu. Ayrıca 11 kişiye idari para cezası uygulandı.
Hem karadan hem de denizden yapılan denetimler drone ile görüntülendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin yıl boyu 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirtti.
Bakanlık tarafından kurulan BAGİS (Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi) ile 12 metrenin üzerindeki tüm teknelerin durum ve konumlarının tespit edildiğini dile getiren Karaca, "Balık denetimi için tekneye çıktık. Operasyonunu bitirmiş vaziyette hamsi balığımız çıkmış. Onun ölçümlerini yaptık. 7 gün 24 saat esasıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sürdürebilir avcılık ve bizden sonra nesiller için bunu yapıyoruz. Çünkü yasal yolla avlarsak eğer balıkların ömründe onlara bir kere üreme fırsatı vereceğiz ki bizden sonraki nesiller de balık yiyebilsinler. Denizdeki av baskısı ve balık stoklarımız korunabilsin. Ölçümlerimizde herhangi bir problem gözükmüyor. 9 santimetre olması gereken balığımız 12-13 santimetre civarında. İstavrit ve hamsi balıklarımızın boylarını ölçtük. Hamsi 9 santimetre istavrit 13 santimetre olması gerekiyor” diye konuştu.
Avrupa’nın en büyük balık halinin Gürpınar’da olduğunu söyleyen Karaca, “Dünyanın ikinci Avrupa’nın da en büyük balık halinde sürdürebilir halde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Balıklarımız denizlerde tutuldu. Az önce denizde denetim yaptık. Yasal yolla avlanmayan istavrit balığına el koyduk. 13 santimetre olması gerekirken 10-11 civarında balıklar avlanmış. Şerit çekeceğiz yarın satışa sunulacak. Eğer alıcı bulunmazsa hayır kurumlarına bağışlayacağız” ifadelerinde bulundu.

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