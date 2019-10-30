"Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gönderilen ihtarnameye göre, 1 Kasım'a kadar Eminönü'ndeki balık ekmek satışı yapılan yerlerin boşaltılması gerektiğini belirterek, "Tekneler kaldırılırsa bu durum insanlardan çok büyük bir tepki alır. Teknelerin kaldırılacağına hala inanamıyoruz, bence kalkmayacak." dedi.

Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 yıldır Eminönü'nde balık-ekmek sattıklarını anlatarak, "Bir hafta önce ihtarname geldi, 1 Kasım'a kadar burayı terk etmemiz için süre verildi, terk etmediğimiz zaman da polis gücüyle boşaltılacağı belirtildi. Biz hiçbir zaman burada zorluk çıkaran insanlardan olmadık, olamayız da. Bu nedenle polis gücüne gerek yok, bizler milliyetçi insanlarız." ifadelerini kullandı.

Bu işin bir aile geleneği olduğunu, dedesinden miras kaldığını belirten Aşık, şöyle devam etti:

"Tekneler kaldırılırsa bu durum insanlardan çok büyük bir tepki alır. Balık ekmek satan üç tekne de Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifine bağlıdır ve bünyesinde yaklaşık 150 kişi çalışıyor. 150 kişinin ötesinde dışarıdan bizimle iş yapan diğer iş kollarından insanlar da buradan ekmek yiyor. Yani buradan en az 400 kişi para kazanıyor, evine ekmek götürüyor. Sayın Başkanımız bütün bunları duysun, bu insanların hepsinin işini elinden almak kul hakkıdır, büyük bir vebal almaktır. Rızkı veren Allah'tır, inşallah bir şey olmaz ve yüzlerce kişi buradan ekmeğini yemeye devam eder.