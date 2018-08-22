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Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

Samsun'dan dehşete düşüren bir haber geldi. Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunların verdikleri oyla iktidar yobaz akp nin yeni türkiyesi..
Şu bayram gününde Bi akıllı durun ya.
Festival!
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