Balık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

SAİT KUZU/ÇARŞAMBA, (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet U. (55) belindeki tabancası çıkararak grubun üzerine ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ahmet U.’yu arıyor.
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