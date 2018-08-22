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Balık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı/ Fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

   

Balık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı/ Fotoğraflar

Balık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı/ FotoğraflarBalık Festivali'nde silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı/ Fotoğraflar

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