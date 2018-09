Balık fiyatları düştü, satışlar arttı

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- DENİZLERDE av sezonunun 1 Eylül'de başlamısyla birlikte Ege'ye açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlamaya başladı. Bollukla birlikte pazarlardaki tezgahlarda fiyatlar da düşünce, vatandaşlar kırmızı et yerine balığı tercih etmeye başladı. Çanakkale'de balıkhane esnafı, vatandaşı tamamen doğal ve daha sağlıklı olan balığı tüketmeye çağırdı. Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut ve istavrit gibi balıklar aldı. Çanakkale'de 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte balıkhanedeki tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Balıktaki bolluk, hem balıkçı esnafının, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Fiyatların düşmesiyle birlikte doğal besin kaynağı olan balık satışlarında patlama yaşandı. Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut ve istavrit gibi balıklar aldı. Balıkçı esnafı vatandaşları, doğal besin kaynağı olan balık tüketmeye davet etti. Çanakkale balıkhanesinde balık alışverişi yapan Yaşar Şen (65), "Herkes balık yesin. Balık denizden çıkan sade ve doğal olan bir besin kaynağı. Karada fenni gübre var. Onunla beslenen hayvanı yiyeceğimize, denizden çıkan tertemiz balığı yeriz" dedi. 'ELİMİZDE DE BİR TEK DOĞAL OLARAK BALIK KALDI’ Türkiye'de şu anda kırmızı ette şarbon iddialarının olduğunu söyleyen balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Bu yüzden vatandaş kırmızı etten biraz elini ayağını çekti. Bunun yanı sıra kırmızı etin fiyatları da yüksek balığa göre. Bu yüzden vatandaş biraz daha balığa yöneldi. Elimizde de bir tek doğal olarak balık kaldı. Dolardan etkilenmeyen tek şey de balık. Zam da yok. Onun için vatandaşın balık tüketimine biraz daha ilgisi artıyor. Biz bu talebin daha da artmasını istiyoruz. Çünkü sağlıklı olarak ve gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz bir tek balık var" diye konuştu. En doğal ürünün balık olduğunu ifade eden esnaf Hasan Doğuş Tunç ise, "Başka şeylere baktığınız zaman içinde ya bir katkı maddesi var. Ya da doğallığı bozulmuş. Doğadan doğal olarak çıkan tek şey balık. Balığın çeşitli faydaları var. Vatandaşlarımızı doğal besin kaynağı olan balık yemeye davet ediyoruz. En az haftada üç gün vatandaşlarımız balık yemelidirler" şeklinde konuştu. Çanakkale balıkhanesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 15-20 lira, sardalyenin kilosu 15, istavritin kilosu 20, çupranın kilosu 35, uskumrunun kilosu 60, kolyozun kilosu 15, mezgidin kilosu 40, tekirin kilosu ise 35 liradan satılıyor.



PARTNER Mankenler gölgede kaldı