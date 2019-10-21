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Balık fiyatlarının düşmesiyle vatandaşın talebi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Balık fiyatlarının yurt geneli ile birlikte Denizli’de de düşüşe geçmesiyle vatandaşlar balık haline akın etti.

Balık fiyatlarının yurt geneli ile birlikte Denizli’de de düşüşe geçmesiyle vatandaşlar balık haline akın etti. Halde en çok satılan balık türlerinin ise fiyatlarından ve lezzetinden dolayı hamsi, sardalye ve istavrit olduğunu belirtti.
Denizli balık fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar gibi diğer memnuniyet yaşayan kesim ise balık bolluğu dolayısı ile esnaflar oldu. Kentte balık fiyatlarının düşmesi ile vatandaşlar hale yoğun ilgi gösterirken balıkçı esnafı Ferhat Tak, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklara olan ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tak, “Şu anda küçük balıklarda sardalye mevsim balığı yiyebileceğiniz en güzel zamanında, ondan sonra hamsi tabii biraz daha soğuması lazım havanın hani kulağına kar kaçsın falan diyorlar ya o mesela sonra istavrit ama şuanda istavrit az geliyor fiyatı 20-25 TL arasında oynuyor. En güzel balık sardalye, büyük balıklarda levrek ondan sonra lüfer zamanı en bol zamanlarından bir tanesi, levrek, çupra değişik balık çok bu sene palamut yok yani geçen yılki gibi yok. Tabii palamut olmadığı içinde çeşit çok çünkü palamut çoğu balığı yediği için şuanda çeşit çok böyle giderse güzel balık yiyecek halkımız. Balık demek sağlık demek diyoruz bol bol balık yiyin diyoruz vatandaşa” dedi.

"Ne kadar çok balık çıkarsa o kadar fiyatlar düşer”
Balıkçı esnafı Gökhan Arslan, balık fiyatlarımız hemen hemen geçen seneye göre aynı olduklarını ifade etti. Arslan, “Hamsimiz, sardalyemiz, istavritimiz bunlar 20 TL’ye satılıyor. Deniz levrekleri, deniz çupraları mesela 250-300 gramlık levrekler 30, 400-450 gramlık levrekler 35, 500 ve 600 gram üstü levreklerimiz 35 ile 40 TL arasında satılıyor. Uskurumuz var çok güzel yeni çıkmaya başladı. Uskumru 40, barbun balığı 40-60 TL arasında değişiyor, sarıkanatlar 50 TL’ye tekabül ediyor. İri çupralarımız var 1 ile 1 buçuk kilo arası geliyor onlar 60-70 TL arasında satılıyor. Dil balıklarımız da 60-70 TL arasında satılıyor. Bu balıkların hepsinin çıkmasının bizim için çok avantajı var ne kadar çok balık çıkarsa o kadar fiyatlarda düşer” diye konuştu.
Hale gelen vatandaşlarda fiyatların ve balık türlerinin bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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