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Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı...

23.07.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Arsuz ilçesinde, bir işletmeden farklı zamanlarda 1,5 milyon TL'lik balık çalan şahıslar yakalandı.

Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmeyi farklı zamanlarda balık çalarak 1,5 milyon TL zarara uğratan 6 şahsı polis ekipleri suçüstü yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde su ürünleri üzerine faaliyet gösteren iş yerini bu zamana kadar toplamda 1,5 milyon TL maddi zarara uğratan K.A., H.İ.Y., E.D.B., O.S., O.K. ile M.E.R. yine aynı iş yerinden balık çalarken suçüstü yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.A. ile H.İ.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (İHA)

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