Balık ihalesinde kavga

Antalya'da balık ihalesinde çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Konyaaltı ilçesi balıkçı barınağındaki ihalede alıcı ve satıcı iki grup arasında fiyat anlaşmazlığı çıktı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, balık satıcıları K. P. ve E.S tabancayla, F. H, D.G, M.G ve Ç.G. de darbedilerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralılar, özel hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

