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Balık istifi göçmen kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Edirne’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan, 3 farklı araçta toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Balık istifi göçmen kaçakçılığı

Edirne’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan, 3 farklı araçta toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca araçlarda yapılan aramada, nehirden geçişte kullanılacağı düşünülen şişme bot takımı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, takibe alınan 3 farklı araçtan Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Suriye ve Eritre uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri, H.Ç., H.G. ve K.Ö. isimli şüpheli şahıslar da gözaltına alındı. Söz konusu araçlarda yapılan aramada, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçak geçişte kullanılacağı düşünülen 1 adet şişme bot ve takımı da ele geçirildi.

Balık istifi göçmen kaçakçılığı
GİM ekiplerine yapılan söz konusu operasyonlarda, durdurulan kapalı kasa kamyonetten ise tek seferde 2 Özbekistan, 2 Suriyeli ve 10 Eritre olmak üzere toplam 14 kaçak göçmen çıktı. Düzensiz göçmenleri, insan ticareti simsarları adeta balık istifi şeklinde araca doldurdu. Göçmenlerde, Avrupa hayali yolunda canlarını hiçe sayarak, ölmek pahasına kapalı kasa kamyonette üst üste kaçmayı kabul ediyorlar.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, araç sürücüleri H.Ç., H.G. ve K.Ö. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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