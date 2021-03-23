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  4. Balık istifi yolculuk! Kamyonetten inenlerin ardı arkası kesilmedi

Balık istifi yolculuk! Kamyonetten inenlerin ardı arkası kesilmedi

23.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri başka araçlarla gidecekleri yere götürülürken, araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Balık istifi yolculuk! Kamyonetten inenlerin ardı arkası kesilmedi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi.

KASADAN 27 TARIM İŞÇİSİ ÇIKTI

Aracın kasasından toplam 27 tarım işcisi çıktı. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri başka araçlarla gidecekleri yere götürüldü.

Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Adana
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