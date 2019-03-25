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Balık karnında kokain sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.

Balık karnında kokain sevkiyatı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den doğu illerine hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsünü, kent çıkışında durdurup rutin kontrol gerçekleştirdi. Bagaj kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin, içi balık dolu bir kutuya tepki vermesi üzerine kutuyu açan polis ekipleri, bir balığın içinde 56 gram kokain olduğunu belirledi.
Kokaine el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Balık karnında kokain sevkiyatıBalık karnında kokain sevkiyatı

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