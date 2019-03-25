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Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

Mersin'de balıkların karnı yarılarak içine zulalanmış 55 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de yolcu otobüsünde bir kutuda bulunan balıkların karınları yarılarak içlerine saklanmış 55 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin'den doğu illerinden birine giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerce otobüste yapılan rutin kontroller sırasında, narkotik dedektör köpeğinin bagajda tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Detaylı aramada, bir kutudaki balıkların karnı yarılarak içine zulalanmış 55 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
balık Karın kokain Mersin

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