HABER

Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

BURSA'daki İznik Gölü'ndeki balık kıtlığı nedeniyle balıkçılar, oturma eylemi yaptı.

Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'daki İznik Gölü'ndeki balık kıtlığı nedeniyle balıkçılar, oturma eylemi yaptı. Göl kenarında oturan balıkçılar, kimi meslektaşlarının av yasağı süresince kaçak avlandığını ve bu sürede serbest olan gümüş balığı avı adı altında farklı balıklar avladığını söyledi.
İznik Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında 'Av Yasağı' süresince kaçak av yapan bazı balıkçılar yüzünden, gölde balığın kalmadığını öne sürdü. Yetkililerden İznik Gölü'nün korunmasını ve yasak boyunca kaçak avın önüne geçilmesini isteyen balıkçılar, göl kenarında oturma eylemi yaptı. Sabahın erken saatlerinde balık avına çıkmayan balıkçılar, göl kenarında oturup, balık kıtlığına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili konuşan Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karabacak, ''Burada balıkçılar olarak oturma eylemindeyiz. Av yasağı süresince gölde sadece 'Gümüş balığı' yakalamak serbest. ancak gümüş balığı avlamaya çıkan bazı balıkçılar, diğer tür balıklarıda avlıyor. Aynı şekilde av yasağı süresince balıklar, kıyılara yumurtluyor. Ama atılan yumurtalar talan ediliyor. Eskiden gölden 2 bin ton rekolte balık avlanıyordu. Şu an 50- 100 tona düştü. İznik Gölü, balık konusunda dünyaya nam salmıştı. Ama 2 sene içinde göl neredeyse kaderine terkedilecek'' dedi.
Mağdur olduklarını söyleyen balıkçı Fatih Karabacak ise ''Eskiden kasa kasa yakaladığımız balıkları, firmalara satardık. Ama şu an cebimizde neredeyse para yok. Biz av yasağı boyunca, bu gölün korunmasını, avın yasaklanmasını istiyoruz. Av yasağı boyunca sadece gümüş balığı yakalamak serbest. Ama biz gümüş balığı avınında yasak olması gerektiğini düşünüyoruz.'' diye konuştu. Balıkçılar, oturma eyleminin ardından göl kıyısından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptıBalık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptıBalık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptıBalık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
10 bin kişiye aşure ikramı10 bin kişiye aşure ikramı
Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenekKuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.