Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'daki İznik Gölü'ndeki balık kıtlığı nedeniyle balıkçılar, oturma eylemi yaptı. Göl kenarında oturan balıkçılar, kimi meslektaşlarının av yasağı süresince kaçak avlandığını ve bu sürede serbest olan gümüş balığı avı adı altında farklı balıklar avladığını söyledi.

İznik Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında 'Av Yasağı' süresince kaçak av yapan bazı balıkçılar yüzünden, gölde balığın kalmadığını öne sürdü. Yetkililerden İznik Gölü'nün korunmasını ve yasak boyunca kaçak avın önüne geçilmesini isteyen balıkçılar, göl kenarında oturma eylemi yaptı. Sabahın erken saatlerinde balık avına çıkmayan balıkçılar, göl kenarında oturup, balık kıtlığına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karabacak, ''Burada balıkçılar olarak oturma eylemindeyiz. Av yasağı süresince gölde sadece 'Gümüş balığı' yakalamak serbest. ancak gümüş balığı avlamaya çıkan bazı balıkçılar, diğer tür balıklarıda avlıyor. Aynı şekilde av yasağı süresince balıklar, kıyılara yumurtluyor. Ama atılan yumurtalar talan ediliyor. Eskiden gölden 2 bin ton rekolte balık avlanıyordu. Şu an 50- 100 tona düştü. İznik Gölü, balık konusunda dünyaya nam salmıştı. Ama 2 sene içinde göl neredeyse kaderine terkedilecek'' dedi.

Mağdur olduklarını söyleyen balıkçı Fatih Karabacak ise ''Eskiden kasa kasa yakaladığımız balıkları, firmalara satardık. Ama şu an cebimizde neredeyse para yok. Biz av yasağı boyunca, bu gölün korunmasını, avın yasaklanmasını istiyoruz. Av yasağı boyunca sadece gümüş balığı yakalamak serbest. Ama biz gümüş balığı avınında yasak olması gerektiğini düşünüyoruz.'' diye konuştu. Balıkçılar, oturma eyleminin ardından göl kıyısından ayrıldı.