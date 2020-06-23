Balık Kokusu Gidermenin Püf Noktaları

Doktorlar, diyetisyenler ve tabi ki her konuda uzmanlar, haftada en az 2 defa balık yememizi tavsiye etmekten helak oldular. Sadece Omega 3 içeriyor olması bile, balık yememiz için yeterli bir sebep. Balık yiyerek diyabet, kolesterol, kalp hastalıkları kontrol altına alabilir, yaşlanmayı geciktirebilir, bulaşıcı hastalıklardan korunabilir, hatta çocuklarımızın daha zeki olmasını sağlayabiliriz. Fakat 3 tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde balık tüketimi hala istenen düzeyde değil ne yazık ki. Acaba neden? Gerektiği kadar balık yememizin önündeki en büyük engel; balığın pişerken çıkardığı, bizimse sonrasında bir türlü çıkaramadığınız kokusu. Her türlü balığı, her çeşit pişirmenin yolunu biliyoruz, bilmediğimizi öğreniyoruz da, giysilerimizi, tepsiyi, tavayı, fırını, saçımızı, elimizi hatta topyekün evimizi balık kokusu ndan arındırmayı başaramıyoruz. Dışarıda balık yemenin maliyeti de malum. Her şeyin başı sağlık ve biz de sağlık için balık yemek zorundaysak, bu balık bu evde pişecek!

Aslında balık kokmaz. Yani kokar da, deniz gibi kokar, pis kokmaz. Fakat denizin dışında geçirdiği her dakika kokusu değişmeye, sevimsiz bir hal almaya başlar. Çünkü balık, diğer et ürünlerine nazaran çok daha çabuk bozulmaya başlar. Bu bozulma balığın yenemeyecek hale gelmesi demek değildir ama en kısa zamanda yenmesi gerekir. Ve balık ne kadar çabuk temizlenirse bozulması yani kokması da o kadar geç olur. Yani balık kızartırken koku olmaması için, balığı satın alır almaz içini temizlemeli ve yıkamalısınız. Gelelim piştikten sonra kalan kokuyu def etmenin püf noktalarına.

Eve Sinen Balık Kokusu Nasıl Giderilir?

Eve sinen kokuyu gidermeye çalışmaktansa, eve koku sinmesini önleyecek tedbirler almak daha kolay olur aslında. En önce, balığın tazeliğinden emin olmalısınız. "Denizden babam çıksa yerim" diyen deniz insanlarından değilseniz, yani balıktan çok da anlamıyorsanız, güvendiğiniz bir balıkçınız olmalı.

Aspiratörü çalıştırmak, camı açmak, mutfak kapısını kapatmak kokunun eve yayılmasını engelleyebilir. Balığı yağda kızartacaksanız, yağın temiz olmasına dikkat edin. Ocağın bir gözünde balık pişerken, diğer gözlerden birinde balık kokusunu bastıracak aromatik bitkiler kaynatabilirsiniz. Bir sos tenceresine 1 bardak su koyun ve kaynatın. İçine dilimlenmiş yarım limon, defne yaprağı, tarçın, vanilya ya da kokusunu sevdiğiniz herhangi bir ot koyun, ocağı iyice kısın. Kızartma boyunca bu su yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Eve sinen balık kokusu yumuşatıcı katılmış su kaynatarak da çok kolay ve etkili bir şekilde uzaklaştırılabilir.