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Balık oltasıyla boğulan fokun görüntüleri yürek burktu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Boğazına takılan bir olta parçası nedeniyle boğulan fokun görüntüleri deniz kirliliğin ne kadar büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerken, vahşi yaşam uzmanları kıyı çöpleri konusunda uyarılarda bulundu.

Balık oltasıyla boğulan fokun görüntüleri yürek burktu

Galler’in güney batısında, uzak bir plajda çekilen görüntüler gri renkli dişi Atlantik fokuyla yanındaki yavrusunu gösteriyor.Küresel olarak koruma altına alınan memelilerden olan gri Atlantik foklarının sayısının 300.000 olduğu düşünülüyor.

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National Trust’tan Mark Underhill okyanus temizliği konusunda iyi bir aşama kaydedilmiş olsa da hala yapılması gereken çok sayıda şey olduğunu söyleyerek “Her gün çok büyük miktarlarda çöp denize atılıyor ve bedelini vahşi yaşam ödüyor. Balık ağları gibi çöpler, deniz canlıları için adeta bir tuzağa dönüşerek hayatları için yıllarca tehdit oluşturabilir” dedi.

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Galler sahillerinin temizliği konusunda aşama kaydeildiğini söyleyen Mark Underhill “Kıyı temizliğinde iyi bir aşama kaydetmiş olmamıza rağmen deniz kirliliği hala çok büyük bir sorun. Toplum olarak bu güzel yerlerin ve vahşi yaşam çeşitliğin korunması için çaba harcamalıyız” dedi.

Gri renkli Atlantik fokunun başına gelen durum, ne yazık ki düşünülenden daha yaygın. National Trust raporlarına göre plastiğe dolanan veya yutan hayvan sayısında oldukça büyük bir artıi var. Galler’deki Atlantik fokları, National Resources Wales tarafından izleme altında. Yetkili Kate Lock, kirlilik nedeniyle hayati tehlike altında olan vahşi yaşam hakkında “Ağlara dolanan hayvan sayısı her geçen yıl yükselerek artıyor ve bu bir endişe kaynağı. 2019’da Skomer Adası çevresindeki bölgede 28 tane fok, ağlara dolanmış olarak fotoğraflandı” dedi.

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National Trust’un da dahil olduğu 70 farklı vahşi yaşamı koruma kuruluşu tarafından geçen yıl oluşturulan raporda, Birleşik Krallık’ta deniz canlılığı birçok farklı sorunla karşı karşıya. Bu sorunlar arasında denizlerin ısınması, habitat ve balık çeşitliliği kaybı gibi sorunlar var.

National Trust sözcüsü, kıyı çöplerinin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını, yalnızca kıyı çöpleri temizlenerek hayati önemdeki koruma çalışmalarından uzaklaşıldığını söyledi ve vahşi yaşama zarar verecek çöplerin ne şekilde yok edilmesi gerektiği konusunda işletmeleri ve üreticileri yeniden düşünmeye çağırdı.

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