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"Balık pulu" hastalarının yerli ilaç mutluluğu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir süre önce müjdesi verilen ilaç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 150 hastaya ulaştırıldı - Yerli ilaç için hastalardan ücret talep edilmedi - İktiyozis hastası Yasin Kaçır: - "Devletimize minnet duyuyoruz. İlacın faydasını gördük ve şu an çok memnunuz"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan "Balık pulu" (iktiyozis) hastalarına yerli ilaç dağıtıldı.

Hastalığın en sık rastlandığı yerlerden olan ilçeye bağlı Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan 150 iktiyozis hastası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği yerli üretim ilaçlarına kavuştu.

Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilaçları bu mahallelerdeki hastalara ücretsiz olarak verdi.

Hastalardan Yasin Kaçır, ilaçları kullanmaya başladıklarını belirterek, "Devletimize minnet duyuyoruz. İlacın faydasını gördük ve şu an çok memnunuz." dedi.

Cennet Karaman da birçok akrabasının "Balık pulu" hastası olduğunu ifade etti.

Kendilerine ilaç temin edilmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Karaman, "Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

- "Diğerlerinden daha faydalı"

Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bölgede yaklaşık 150 civarında "Balık pulu" hastası olduğuna dikkati çeken Teker, şunları kaydetti:

"Kullandıkları ilaçlar tedavülden kaldırıldığı için sıkıntı yaşıyorlardı. Sağolsun Sağlık Bakanımız devreye girdi, aynı ilacın muadili üretildi. Bu hastalarımıza ilaçlarını gönderdi. Kardeşlerimiz memnunlar ve ilaçların çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu ilacın diğerlerinden daha etkili olduğunu söylüyorlar. İnşallah ilaçların devamı gelir."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Balık pulu" hastalığı Manisa

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