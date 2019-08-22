"Balık pulu" hastası 150 kişi rahatça dışarı çıkmak istiyor

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 kırsal mahallede aralarında akrabalık bağı bulunan yaklaşık 150 kişide, halk arasında "balık pulu" hastalığı olarak bilinen "iktiyozis vulgaris" görülüyor.

Dünyada bu hastalığın en sık rastlandığı yerlerden biri olan Turgutlu'da, Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan ve akraba olan 150 kişi, ciltlerinin çatlayarak pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamıyor, sıcak, soğuk veya tozlu ortamlardan uzak durarak yaşamlarını sürdürüyor.

Hastalığa ilişkin gen araştırması yürüten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, 26 hastanın gen analizini yaparak hastalığa neden olan genin NIPAL4 olduğunu belirledi. İlk kez tespit edilen mutasyona da "Ege Mutasyonu" adı verildi.

- "Toplum içine çıkamıyoruz"

Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker, mahallelerinde 48, Gökgedik'te 25, Yukarı Bozkır'da 20, Osmancık, Dalbahçe ve Güney mahallelerinde de 50 kişide bu hastalığın görüldüğünü söyledi.