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Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da balık pulu hastası 2 çocuğuyla derme çatma gecekonduda yaşam mücadelesi veren Suriyeli aile uzanacak yardım elini bekliyor.

Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor

Suriye’de süren iç savaştan 2016 yılında kaçarak Türkiye’ye gelen Şaban El Asad (55) ve eşi Semira Ahmed, 2 yaşındaki Ali isimli evlatlarıyla birlikte Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde gecekonduda yaşamaya başladı. Ali yürüyememeye ve derisi pullanmaya başlayınca ailesi tarafından Adana’da hastaneye götürüldü. Yapılan tahliller sonucunda bebeğe ‘Balık pulu (iktiyozis)’ hastalığı teşhisi konuldu.

Tedaviye yanıt vermeyen Ali’nin 1 yıl öncede Semir isimli bir kız kardeşi dünyaya geldi. Semir’in de vücudunda pullar oluşunca aile yine hastaneye başvurdu ve küçük kıza da aynı teşhis konuldu.

Derme çatma gecekonduda hijyenin olmadığı bir ortamda yaşayan aile ve çocuklar hayırseverlerden yardım bekliyor.

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Baba Şaban El Asad, “Çok hastaneyi gezdik, tedavisini tam bulamadılar. Her ay merhem veriyorlar ama bir çaresi bulunamadı. Bu bebek doğduğundan bu yana böyle. Derisi her zaman dökülüyor. Allah rızası için yardım etsinler bize” diye konuştu.

Anne Semira Ahmed ise küçük kızının emekleyemediğini bile söyleyerek, “Hiçbir şeyimiz yok. Hastaneye gidiyoruz merhem verip gönderiyorlar bizi. Allah rızası için yardım bekliyoruz” dedi.

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