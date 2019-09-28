Balık pulu hastası 'mucize bebek' yardım bekliyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- DOĞUŞTAN balık pulu hastası olan ve ilaç bulamadığı için sorun yaşayan 12 yaşındaki Medine Beyaz’a bir hayırsever tarafından Belçika’dan gönderilen ilaçlar kargoda kırıldı. Medine’nin ailesi yardım eli beklediklerini ve devletin konuya müdahale etmesini istediklerini söyledi.

Antalya'da oturan inşaat işçisi Kasım (37) ve ev kadını Güler Beyaz (36) çiftinin 2007 yılında Medine adını verdikleri kızları, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' teşhisiyle dünyaya geldi. Doktorların 'en fazla 15 gün yaşar' dedikleri Medine, ailesinin desteğiyle yaşama tutundu. Elleri ve ayakları doğumundan 3 ay sonra gelişmeye başlayan Medine'yi, doktorları 'mucize bebek' olarak adlandırdı.

İLACIN TÜRKİYE'DE SATIŞI DURDU

Şu an 7'nci sınıf öğrencisi olan Medine, anne ve babasının yoğun çabalarıyla hayatını sürdürürken vücudunu devamlı nemli tutması gerekiyor. Türkiye’de satışı bir süre önce durdurulan ve sürekli kullanması gereken ilacı alamayan küçük kız bu nedenle mağdur oldu. İLAÇ ŞİŞESİ KARGODA KIRILDI