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  4. Balık Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti...

Balık Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti...

05.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine; Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Balık Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme! Savcılık harekete geçti...

Balık Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Balıklı Rum Hastanesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Alevlerin kısa sürede binanın çatısını tamamen sardığı yangın sürerken sağlık çalışanları, itfaiye ve zabıta ekipleri ile vatandaşlar, yaşlılar ile hastaları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırmıştı. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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