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Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat Barajı'nda balık tutmak için açılan bir balıkçı, balık sandığı yaban domuzunu görünce o anları anbean cep telefonuyla kaydetti.

Sabah saatlerinde balık tutmak için teknesiyle baraja açılan bir balıkçı gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Önce büyük bir balık zannettiği yüzen yaban domuzunu görünce o anları cep telefonu ile kaydetti.

"YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE YÜZDÜ"

Sabahın erken saatlerinde balığa çıktığını belirten balıkçı, "Barajın ortalarına gelince bir şey fark ettim. Önce balık olduğunu zannettim. Büyük bir balığın suyun yüzeyinde dolaştığını düşündüm. Bir de baktım yaban domuzu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yavru bir domuzdu. Sonra cep telefonuyla görüntüsünü çektim. Yaklaşık 1 kilometre yüzdü. Barajı karşıdan karşıya geçerek gözden kayboldu" dedi. (İHA)

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