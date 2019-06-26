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Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar tezgahları süslerken, Trabzon balık satışında son 25 yılın en durgun dönemini yaşıyor.Balıkçılar, özellikle av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından bugüne kadar geçen zaman içinde vatandaşların balığa karşı ilgisinin az olduğunu belirterek, işlerinin bekledikleri gibi olmadığından yakındı.

Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar tezgahları süslerken, Trabzon balık satışında son 25 yılın en durgun dönemini yaşıyor.
Balıkçılar, özellikle av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından bugüne kadar geçen zaman içinde vatandaşların balığa karşı ilgisinin az olduğunu belirterek, işlerinin bekledikleri gibi olmadığından yakındı. Satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten balıkçılar, özellikle somon balığı ihracatının bu balığın iç piyasadaki fiyatını artırdığına dikkat çekerek, geçen yılın aynı dönemine göre fiyatının iki kat arttığını söylediler.
Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, yaklaşık 30 yıldır sektörün içinde bulunduğunu, yaklaşık 25 yıl ilk kez vatandaşın balığa ilgisiz olduğunu belirterek, “30 yıldır bu işin içindeyim. Son 25 yıldır ilk kez böyle bir sezon yaşıyorum. Neden olduğu konusunu da çözmüş değiliz. Diğer yıllara nazaran balık da var. Kıyı balıkçılarının getirdiği az miktarda istavrit, barbun, mezgit, isparize var. Bunun yanında somon, çupra, levrek, alabalık gibi balık çeşitleri bulunuyor. Ne hikmetse vatandaş balığa karşı pek talep göstermiyor. Bu durum Ramazan’dan beri devam ediyor. Her geçen yıl bir önceki yılı aratmaya başladı. Av yasağı başladığından bugüne kadar vatandaş balığa pek rağbet göstermiyor. Normalde buraları hareketli olması gerekirdi” dedi.

"Umudumuz gurbetçiler ve yabancı turistler"
Artık umutlarının gurbetçiler ve yabancı turistler olduğunu belirten Örseloğlu, “Artık umudumuzu yurt dışından gelecek gurbetçilere, yabancı turistlere bağladık. Bu da olmazsa artık yeni av sezonun açılmasını bekleyeceğiz, beklentimiz o yönde. Bu seneki gibi bir durgunluğu hatırlamıyorum. Zaten tezgahların çoğu boş, gelen balık miktarı da çok az. Buna rağmen yine satış yok. Fiyatlar barbun 20, istavrit 20-25, alabalık 25, levrek, çupra 25 TL. Alabalığı daha önce 6 tanesini 10 TL’ye satıyorduk, şimdi ise ihracattan dolayı kilosunu 25 TL’ye satıyoruz. Fiyatlar bizlerden kaynaklı bir durum değil. Geçen yıl bu aylarda kilosunu 12.5-15 TL’ye sattığımız somon balığı bu yıl 25 TL. Bunun da nedeni ihraç edilmesi. Kısacası satış yok. Vatandaş artık sebzeye yöneldi. Alım gücünden dolayı daha ucuz olan sebzeyi tercih ediyor” diye konuştu.

Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

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