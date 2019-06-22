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Balık sezonu açıldı kaçak satıcılara dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 2019 balık av sezonunun açılmasıyla birlikte canlanan balık piyasası fırsatçıların hedefi oldu.Eskişehir’deki iç sularda balık av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.

Balık sezonu açıldı kaçak satıcılara dikkat

Eskişehir’de 2019 balık av sezonunun açılmasıyla birlikte canlanan balık piyasası fırsatçıların hedefi oldu.
Eskişehir’deki iç sularda balık av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık piyasasındaki bu canlanmadan istifade etmek isteyen fırsatçılar ise vatandaşların kalabalık olduğu cami önü, pazar yeri çevresi gibi yerlerde kaçak tezgahlarını açıyor. Açık balık satımının yasak ve cezai işleme tabi olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan ruhsatsız balık satıcılarına rağbet göstermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde Eskişehir iç sularında yasağın olduğu dönemde de yasa dışı avlanmayla stok yapıp kaçak satışa sunan 15-20 kişilik bir grup olduğunu belirtti. Vatandaşların ruhsatsız satışa rağbet göstermemesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin birçok ilinde seyyar satıcıyla mücadele eden belediyelerimiz bunun önüne geçmek için gerekli adımları atıyorlar. Eskişehir’de de açık pazar yerlerinde tezgah kurup balık satanlar vardı. Daha sonra pazar yerlerinde, açıkta balık satımları yasaklandı. Bu balık satımları yasaklanınca da, işporta balık satıcıları da ortadan kalkmış oldu. 15 Mart-15 Haziran döneminde tatlı su balık av yasağından dolayı bizim sporcu arkadaşlarımız göl kenarına gidemediğinden ötürü engelleyemediği ve sayıları 15-20 kişiyi geçmeyen bir grup, insanların oralarda olamadıkları zamanlarda 20-25 dakikada ağlarını gerip 20-25 dakika içerisinde ağlarını toplayıp bunları araba bagajlarında, cami önlerinde, pazarların arka sokaklarında, insanların kalabalık olduğu mekanlarda, zabıtanın görmeyeceği yerlerde satışa sunuyorlar. Yani kaçak satım yapıyorlar. Plakaları, isimleri, arabaları belli olmasına rağmen, araba bagajlarında balık satılıyor. Bunlar vergi de ödemiyorlar ve yasak dönemde balığı katlediyorlar. İnsanların haklarını gasp ederek insanlara geri satıyorlar, kazançlarının hepsi haram kazanç. Halkımızın bu gibi araba bagajlarında satılan balıkları satın almaması gerektiğine inanıyoruz."
"Üreme dönemindeki balıkları satışa sunuyorlar"
Zabıtanın ruhsatsız satıcılara kestiği cezayı yetersiz olduğunu belirten ESBALDER Başkanı Demirtaş, "Belediye zabıtasının kestiği 105 liralık ceza bana gülünç geliyor. Konuyla ilgili görüşmek üzere Valimizden de bir randevu talebimiz var. Özel ekiplerle bu insanların önüne geçilmesi gerekiyor. Havyar dökme döneminde olan balık sığ suya gelmek zorunda, bunu biliyorlar. Havyarlı balıkları satarak üreme dönemindeki balıkları üreyemeden satışa sunuyorlar. Bunların herhangi bir vergisi, gölet kiralaması gibi şeyleri de yok. Bunlar bu işi mafya gibi yapan çapulcu insanlar" diye konuştu.

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