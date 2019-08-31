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Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Balık av yasağının kalkması şerefine, Sinop Belediyesi’nin katkılarıyla “Balıkçılık sezonu açılış etkinliği” düzenlendi.

Balık av yasağının kalkması şerefine, Sinop Belediyesi’nin katkılarıyla “Balıkçılık sezonu açılış etkinliği” düzenlendi. Programın ardından Sinoplular, Karadenizli balıkçıları Sinop İskelesi’nden alkışlarla uğurladı.
Sinop Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Böyle bir mücadeleye çıkacak olan balıkçılarımızı sessiz sedasız, kimseden habersiz denize göndermek doğru değildi. Bunun için bütün Sinoplu şu anda burada, balıkçılarla beraber. Önce şarkılar türküler söyledik, eğlendik. Daha sonra duamızı yaptık, kurbanımızı kestik ve balıkçılarımızı şimdi Karadeniz’e uğurluyoruz. Allah onlara kazasız belasız bol kazançlı bir sezon nasip etsin” dedi.
CHP Sinop Milletvekilli Barış Karadeniz, programın ardından yaptığı açıklamada; "Belediyemizin yapmış olduğu bu etkinlikle balıkçılarımızı uğurladık. Vira Bismillah dedik. Bundan sonrası balıkçılarda. Vatandaş da balıkçıların tuttuğu balıkla inşallah bereketli bir balık sezonu geçirirler. Ben hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
Av sezonu için memleketi Ordu’dan Sinop’a çalışmaya gelen balıkçı Eren topal, “Allah bol bereketli sezonlar versin hepimize. Annemizden, babamızdan eşimizden ayrılarak geldik. 7 aylık bir sezonumuz var” diye konuştu.
Ordulu balıkçı Erdem Topal ise, "Herkes rızkının peşine gidiyor. Kazancının peşine gidiyor. Biz mesela Sinop’tan çıkıyoruz, balık Hopa’da veya Trabzon’da, biz balık temin etmeye oraya gideriz. İnşallah şansımız iyi olur geçen seneki gibi. Geçen sene güzel balık oldu. Geçen sene rızkımızı aldık. İnşallah aynı şekilde olur" şeklinde konuştu.
Ardından işaret fişekleri atılarak kornalar ve alkışlar eşliğinde balıkçı tekneleri ilk günün heyecanı ile denizlere açıldı.

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