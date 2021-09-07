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Balık sezonu öncesi petrol sızıntısı endişesi!

07.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Eylül’de açılacak olan balık sezonu öncesi Hatay’ın Samandağ ilçesinde balıkçılar endişeli. Suriye’de bir enerji santralinden yayılan petrol nedeniyle ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalabileceklerinden korkan balıkçılar, 1 hafta sonra tehlikenin boyutunun daha iyi anlaşılacağını belirtiyor.

Balık sezonu öncesi petrol sızıntısı endişesi!

Suriye’de bir enerji santralinden yayılan petrol, Samandağ ilçesinde deniz üzerinde petrol kirlilik vatandaşları ve balıkçıları tedirgin etti.

Tekebaşı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi ve Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, bahsi geçen miktarda petrol buraya kadar gelirse ciddi bir çevre kirliliği ile karşı karşıya olacaklarını belirterek, ”Şükür o düzeyde bir durum yok. Yetkililer gerekli müdahaleyi yapıyor. Sahile vuran zift her yere bulaşmış durumda. Eğer bu deniz kuma gömmeden önce toplanmazsa uzun yıllara dayanan ve yayılan bir sorun ile karşı karşıya kalırız” diye konuştu.

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"1 HAFTA SONRA SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ"

Balıkçıların da av sezonunun başlamasıyla petrol atıklarından etkileneceğini ifade eden Sağlamtaş, ”Çevresel olarak ciddi bir sıkıntı var. Birde balıkçılık olarak değerlendirirsek daha av sezonu açılmadı ama 1 hafta sonra açılacak o zaman sonuçlarını göreceğiz. İnşallah bunu engellemek için gerekli müdahaleyi yaparlar” dedi.

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(İHA)

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Hatay
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