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Balık sezonunun son günlerinde fiyatlar cep yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bolluğun azalması ile tezgahlarda yer alan şoklanmış hamsinin fiyatı 25 TL’ye kadar yükseldi.

Kocaeli’de bolluğun azalması ile tezgahlarda yer alan şoklanmış hamsinin fiyatı 25 TL’ye kadar yükseldi. Tezgahlarda şoklanmış balıkların yer alması ve fiyatların yükselmesi ise balığa ilgiyi azalttı.
Doğu Marmara’daki balık bolluğunun azalması tezgahlardaki fiyatların yükselmesine neden oldu. Fiyatı 10 TL’ye kadar düşen balık tezgahlarının gözdesi hamsinin fiyatının diğer balıkların fiyatları gibi yükselmesi ilgiyi azalttı. Nisan ayında kapanacak olan balık sezonu ile gelecek av yasağı sonrasında tezgahlardaki fiyatların yükselmesinin beklendiğini söyleyen balıkçılar, hamsinin kilosunun 20-25 TL, mezgitin kilosunun 18 TL, sardalyanın kilosunun 13-15 TL, boğaz uskumrunun kilosunun 20 TL, çinakopun kilosunun 35 TL, Karedeniz barbunun kilosunun 20 TL, istavritin kilosunun 20 TL, levreğin tanesinin 20-25 TL’ye satıldığını ifade ettiler.

“Vatandaşlardan bu dönemde gelen talep çok düşük”
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Balıkhan Balık Pazarı’nda balıkçılık yapan Murat şahin, balık sezonunun son günlerinde çeşitlerdeki azalma ve şoklu balıkların yer alması ile vatandaşların balığa karşı ilgisinin azaldığını ifade ederek, “Artık balık sezonumuzun sonuna geldik. Artık balık sezonumuz bitiyor. Balık fiyatlarına bakacak olursak artık hamsi az çıkıyor. Onun da kilosu 15 ile 25 lira arasında değişiyor. Canlı istavrit geliyor, onun kilogram fiyatı da 20 TL civarında. Ama sezon bitti artık. Fiyatlarda çupra ve levreğin tane fiyatı boyuna göre 15-20 TL arasında değişiyor. Ama alabalık 7 lira tanesi, somonun 20 TL kilogramı. Fiyatlarımız bu şekilde değişiyor. Balık yılın 12 ayında da yenir. Fakat bizim sezonumuz bitti. Vatandaşlardan bu dönemde gelen talep çok düşük, piyasa sıkıntılı” dedi.

"İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik"
Balık fiyatlarının çeşitliliklerin bol olması sebebiyle yıl içerisinde uygun olduğunu belirten Salih Güzel isimli vatandaş ise, “Bu sene balık sezonu güzel geçti. İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik. Tutan, satan balıkçılarımızdan Allah razı olsun. Fiyatlar da uygundu. Tabii denizin durumuna, fırtınalı, dalgalı olmasına, balığın denizden çıkması durumuna göre fiyatlar oynadı ama yine de vatandaşların alabileceği bir seviyedeydi. Bol bol yedik. Şu anda Türkiye’nin genel gelir düzeyine bakarsak fiyatlar normal. Fiyatlar, alım seviyesinin civarındaydı. Bu sene mahsul boldu, inşallah her sene böyle olur” diye konuştu.

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