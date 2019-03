Balık sezonunun son günlerinde fiyatlar cep yakıyor

"İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik"

Balık fiyatlarının çeşitliliklerin bol olması sebebiyle yıl içerisinde uygun olduğunu belirten Salih Güzel isimli vatandaş ise, “Bu sene balık sezonu güzel geçti. İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik. Tutan, satan balıkçılarımızdan Allah razı olsun. Fiyatlar da uygundu. Tabii denizin durumuna, fırtınalı, dalgalı olmasına, balığın denizden çıkması durumuna göre fiyatlar oynadı ama yine de vatandaşların alabileceği bir seviyedeydi. Bol bol yedik. Şu anda Türkiye’nin genel gelir düzeyine bakarsak fiyatlar normal. Fiyatlar, alım seviyesinin civarındaydı. Bu sene mahsul boldu, inşallah her sene böyle olur” diye konuştu.