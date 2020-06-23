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Muhteşem Kokuya Hazır Olun(!): Balık Temizlemenin Püf Noktaları

sebboy sebboy
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İnsanlar için en faydalı besinlerden birisi olan balık, bu besinleri sağlarken biraz da iş çıkartır.

Muhteşem Kokuya Hazır Olun(!): Balık Temizlemenin Püf Noktaları

İnsanlar için en faydalı besinlerden birisi olan balık, bu besinleri sağlarken biraz da iş çıkartır. E tabi bu kadar faydaya ulaşmak öyle kolay değildir. Balığın kokusuna, zorlu temizlik sürecine, emek isteyen pişirimine katlanmak lazım. Bu aşamada en zorlu kısmın temizlik olduğu konusunda hemfikiriz.

Balıklar En Kolay Nasıl Temizlenir?

1. Balığı temizlemekte geç kalmayın

Balık

Balıkçıların pek çoğu, balık temizleme hizmeti de vermektedir. Balık alırken temizlenmiş halini alabilirsiniz elbette. Fakat hijyen ve güven konusunda şüpheleriniz varsa balıklarınızı alıp eve dönün. Evde de pratik bir şekilde balık temizleyebilirsiniz. Balık temizliğinin kolaylaşması için elinizi çabuk tutmalı, balığı aldığınız gün temizlemelisiniz. Dolaba ya da dondurucuya atıp başka bir güne ertelerseniz balık temizlemek eziyet olur.

2. Rahat bir temizlik için balıkları soğutun

Balık

Balıkları alıp eve geldikten sonra biraz dinlenin, balıkları sonra temizlersiniz. Balıklarınızı temizlemeden önce onları soğutmanız temizlik aşamasında size kolaylık sağlar. Aldığınız balıkları dolapta ya da dondurucuda yarım saat ile bir saat arasında bekleterek balıkların dirileşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece diri ve sert bir hale gelen balıklar temizlik sırasında zorluk çıkartmaz.

3. Balıkların ellerinizden kaymamasını sağlayın

Balık

Balıklar, yapıları gereğin kaygan bir deriye sahiptir. Bu kayganlık, balığı elinizde tutmanızı zorlaştırır. Temizleme aşamasında da elinizde tutmaya çalıştığınız balık kayar gider ve temizlemek işkenceye dönüşür. Bu durumda yapmanız gereken şey, balığın kaymasını engellemek. Nasıl mı? Elinizi una bulayarak. Balık temizlemeye başlamadan önce ellerinize biraz un serpin. Sonra balıkları yakalayın ve elinizden kaçırmadan temizleyin.

4. Küçük balık temizlerken bıçak kullanmasanız da olur

Küçük balık

Küçük balık denildiğinde herkesin aklı hamsiye gider. Evet, hamsi en çok tüketilen balıklardan birisidir, fakat hamsi dışında da yenilebilen lezzetli balık türleri vardır. Hamsi gibi küçük balıklardan aldığınızda basit bir şekilde temizleme işlemini yapabilirsiniz. En kolay küçük balık temizleme yöntemi, el ile yapılan temizleme yöntemidir. Bıçaklarınızı rafa kaldırın. Elinizle balığın kafa kısmını koparın ve parmağınızı balık boyunca sürükleyerek tüm iç organları temizleyin. Aynı hareketle balıkları kılçıklarından da arındırabilirsiniz.

5. Pullu balıkları temizlemek için bir kap su yeter

Balık ve bıçak

Temizlenmesi en zor balıklarda listenin başını pullu balıklar çeker. Çünkü pullu balığa vuracağınız bir bıçak darbesi bile mutfağınızın mahvolmasına sebep olabilir. Klasik yöntem, bıçağı balığın üstüne sürterek pullardan kurtulmaktır. Bunu yaparsanız pullar etrafa saçılır ve bir kez de mutfağınızı pullardan arındırmak için uğraşırsınız. Peki pullu balık nasıl temizlenir? Bu aşamada yapılacak işlem çok basit. Pullarını temizleyeceğiniz balığı bir kap suyun içerisine alın. Bıçak, elleriniz ve balık suyun içinde olacak şekilde pul temizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylece çıkan pullar suda yüzecek, mutfağınızı kirletmeyecektir.

6. Pulsuz ve büyük balıkların karnını yarın

Solungaç

Tür olarak pulsuz olan ya da pullarını temizlediğiniz balığın ağzının alt kısmından başlayarak karnına doğru yarın. İç organları ve siyah zarları çıkarın. Bir de bol suyla yıkayın ki tamamen temizlensin. Solungaçlarını da kopartarak pişirmeye hazır hale getirin. Baş ve kuyruk kısmını koparmanıza gerek yoktur. O kısımlar da lezzetlidir. Fakat baş ve kuyruk kısmını tüketmiyorsanız kesip bir bitkinin dibine gübre niyetine gömebilir ya da sokak kedilerine bir ziyafet çekebilirsiniz.

7. Kılçıkları pişirdikten sonra çıkartın

Balık yemek

Balıkların kılçıkları, temizlerken de yerken de sorun yaratır. Farkında olmadan yerseniz boğazınıza batabilir. Kılçık temizliğinin püf noktası ise balık piştikten sonra temizlemektir. Çiğ balığın kılçığını ayıklamak oldukça zordur. Fakat balık piştikten sonra bu işlem çok kolay bir şekilde yapılabilir. Balık temizlerken kılçıklarla uğraşmayın, kılçıkları ile pişirin.

8. Balık temizleme aletinden yardım alabilirsiniz

Balık temizleme aleti

Balık temizleme aleti, son dönemlerde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan bir alet. Bu aletle balıkların pullarını etrafa saçılmadan temizleyebilirsiniz. Balığın üzerinde gezdirdiğinizde pulları haznesine alan ve etrafa saçılmasını engelleyen balık temizleme aleti, bu işteki en faydalı yardımcınız olacaktır.

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