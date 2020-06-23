Muhteşem Kokuya Hazır Olun(!): Balık Temizlemenin Püf Noktaları

İnsanlar için en faydalı besinlerden birisi olan balık, bu besinleri sağlarken biraz da iş çıkartır. E tabi bu kadar faydaya ulaşmak öyle kolay değildir. Balığın kokusuna, zorlu temizlik sürecine, emek isteyen pişirimine katlanmak lazım. Bu aşamada en zorlu kısmın temizlik olduğu konusunda hemfikiriz. Balıklar En Kolay Nasıl Temizlenir? 1. Balığı temizlemekte geç kalmayın Balıkçıların pek çoğu, balık temizleme hizmeti de vermektedir. Balık alırken temizlenmiş halini alabilirsiniz elbette. Fakat hijyen ve güven konusunda şüpheleriniz varsa balıklarınızı alıp eve dönün. Evde de pratik bir şekilde balık temizleyebilirsiniz. Balık temizliğinin kolaylaşması için elinizi çabuk tutmalı, balığı aldığınız gün temizlemelisiniz. Dolaba ya da dondurucuya atıp başka bir güne ertelerseniz balık temizlemek eziyet olur. 2. Rahat bir temizlik için balıkları soğutun Balıkları alıp eve geldikten sonra biraz dinlenin, balıkları sonra temizlersiniz. Balıklarınızı temizlemeden önce onları soğutmanız temizlik aşamasında size kolaylık sağlar. Aldığınız balıkları dolapta ya da dondurucuda yarım saat ile bir saat arasında bekleterek balıkların dirileşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece diri ve sert bir hale gelen balıklar temizlik sırasında zorluk çıkartmaz.

3. Balıkların ellerinizden kaymamasını sağlayın Balıklar, yapıları gereğin kaygan bir deriye sahiptir. Bu kayganlık, balığı elinizde tutmanızı zorlaştırır. Temizleme aşamasında da elinizde tutmaya çalıştığınız balık kayar gider ve temizlemek işkenceye dönüşür. Bu durumda yapmanız gereken şey, balığın kaymasını engellemek. Nasıl mı? Elinizi una bulayarak. Balık temizlemeye başlamadan önce ellerinize biraz un serpin. Sonra balıkları yakalayın ve elinizden kaçırmadan temizleyin. 4. Küçük balık temizlerken bıçak kullanmasanız da olur Küçük balık denildiğinde herkesin aklı hamsiye gider. Evet, hamsi en çok tüketilen balıklardan birisidir, fakat hamsi dışında da yenilebilen lezzetli balık türleri vardır. Hamsi gibi küçük balıklardan aldığınızda basit bir şekilde temizleme işlemini yapabilirsiniz. En kolay küçük balık temizleme yöntemi, el ile yapılan temizleme yöntemidir. Bıçaklarınızı rafa kaldırın. Elinizle balığın kafa kısmını koparın ve parmağınızı balık boyunca sürükleyerek tüm iç organları temizleyin. Aynı hareketle balıkları kılçıklarından da arındırabilirsiniz. 5. Pullu balıkları temizlemek için bir kap su yeter Temizlenmesi en zor balıklarda listenin başını pullu balıklar çeker. Çünkü pullu balığa vuracağınız bir bıçak darbesi bile mutfağınızın mahvolmasına sebep olabilir. Klasik yöntem, bıçağı balığın üstüne sürterek pullardan kurtulmaktır. Bunu yaparsanız pullar etrafa saçılır ve bir kez de mutfağınızı pullardan arındırmak için uğraşırsınız. Peki pullu balık nasıl temizlenir? Bu aşamada yapılacak işlem çok basit. Pullarını temizleyeceğiniz balığı bir kap suyun içerisine alın. Bıçak, elleriniz ve balık suyun içinde olacak şekilde pul temizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylece çıkan pullar suda yüzecek, mutfağınızı kirletmeyecektir.