Balık tezgahını çaldı

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da balıkçı tezgahı çalıp 144 liraya satan Serkan C.(31) yakalandı Olay, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tezgahının çalındığını fark eden Mustafa Akdemir, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından balık tezgahını alan Serkan C.'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, Paraya ihtiyacım vardı, hurda olduğunu sandım. Balık tezgahını 144 liraya satıp ihtiyaçlarını karşıladım dedi. Serkan C. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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