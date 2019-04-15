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Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Denizlerde başlayan av yasağı öncesi Bilecik’teki balık tezgâhları hareketlilik yaşanırken, son defa doya doya alışveriş yapan vatandaşlar tezgahların artık öksüz kalacağını belirtiyor.Bilecik’teki balık düşkünleri 1 Eylül gününe kadar özellikle ufak balığa hasret kalacak.

Denizlerde başlayan av yasağı öncesi Bilecik’teki balık tezgâhları hareketlilik yaşanırken, son defa doya doya alışveriş yapan vatandaşlar tezgahların artık öksüz kalacağını belirtiyor.
Bilecik’teki balık düşkünleri 1 Eylül gününe kadar özellikle ufak balığa hasret kalacak. Bugün denizlerde av yasağının başladığı, ama 10 metrenin altındaki kayıkların balık tutmaya devam edeceğin anlatan balıkçı Hüseyin Acar, "Av yasağı bugün başlıyor, fakat yasağı yanlış anlayanlar var. Avlanma büyük kayıklara, yani 10 metrenin üstündeki kayıklara tamamen yasaklanıyor. Ağları derin attıkları için 50 metre suyun altında çalıştıkları için yasaklanıyor. Şimdi 20 metre su üstü çalışan kayıklar var. Fanya ağı ile çalışıyorlar. 10 metrenin altında olan kayıklara her şey serbest. Şuanda balık tutabiliyorlar. Mevsim itibariyle sardalya oluyor, istavrit oluyor her şey oluyor genelde. Çupra levrek palamut. Sezonun kapanması bu şekilde oluyor. Yani ufak kayıklar geliyor, büyük kayıklar gidiyor" dedi.

"Bugün tezgahlar hareketli"
Şuna tezgâhlarda Karadeniz, ithal ve mevsim itibariyle her çeşit balık geldiğini anlatan Hüseyin Acar; "Tezgahlarda şimdi bütün balıklar var. Hamsimiz, sardalyamız, istavritimiz, somon, alabalık, çupra, levrek, mezgit. Donmuş olarak değil, taze taze. Balıklar fiyatları uygundur. Hamsinin kilosu 15, sardalyanın kilosu 10, istavritin kilosu 15, deniz levrek ve çupraların fiyatları 35 liradır. Deniz alabalığımız var, yerli ve ithal palamudumuz var" dedi.

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor

Balık tezgâhları bugünden sonra öksüz kalıyor
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