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Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı

24.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

Endonezya'da balık tutmak için suya açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan bir zargana balığı saplandı. Muhammed Idul isimli gencin zargana halen boynundayken paylaşılan fotoğrafı viral oldu.

Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı

Uyarı: Bu yazıdaki bazı görselleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

Endonezya'da balık tutmak için suya açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan bir zargana balığı saplandı.

Boynuna saplanan balıkla birlikte kıyıya kadar yüzmek zorunda kalan Muhammed Idul isimli genç, 90 dakika uzaklıktaki hastaneye de bu şekilde ulaştırıldı.

Idul'un hayatta kalarak, zargana halen boynundayken paylaştığı fotoğraf onu bir anda ünlü bir isim haline getirdi.

Olaydan beş gün sonra BBC Endonezya Servisi'ne konuşan Muhammed Idul, sıradan bir gecede arkadaşı Sardi ile balık tutmak için açılmalarının ardından yaşananları anlattı:

"Önce Sardi'nin botu açıldı. Ben sonra arkasından açıldım. Kıyıdan yaklaşık 500 metre mesafede, Sardi bir ışık yaktı.

"O anda zargana sudan fırladı ve boynuma saplandı."

Needlefish in boy's neck

Muhammed boynuna saplanan zargana ile birlikte karanlık suya düştü. Balığın uzun ve keskin çenesi boynunun sağ tarafından girerek, kafatasının hemen başlangıç bölgesinden çıkmıştı.

Dahası, tıpkı Muhammed gibi balık da bir kurtulma mücadelesi içine girmiş suyun içinde çırpınıyordu.

16 yaşındaki Muhammed, yaranın daha da kötüleştirmesini engellemek için, balığı eliyle hareketsiz hale getirmeye çalışıyordu:

"Sardi'den balığı çekip, çıkarmama yardım etmesini istedim. Ama kan kaybına neden olabileceği için beni durdurdu"

Muhammed, boynunda 75 santimetrelik balıkla birlikte bir şekilde karaya yüzmeyi başardı.

Genç çocuğun babası Saharuddin, oğlunu bir buçuk saat uzaklıktaki Bau-bau'da bulunan hastaneye yetiştirmek için hemen yola çıktı.

Varılan ilk hastanedeki doktorlar, balığın bir kısmını kestiler. Ancak balığın ağız kısmına dokunamadılar çünkü ellerinde bunun için gerekli tıbbi malzeme bulunmuyordu.

Yapılan operasyona beş uzman katıldı

Bu nedenle baba ve oğul Güney Sulawesi'nin başkenti Makassar'daki hastaneye doğru yola çıktı.

Wahidin Sudirohusodo Hastanesi çalışanları, karşılaştıkları bu yaralanma manzarası karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Hastanenin yöneticisi Khalid Saleh daha önce buna benzer bir olayla karşılaşılmadığını söyledi.

Muhammed'in boynuna saplanan zarganayı alabilmek için yapılan bir saatlik operasyona beş uzman katıldı.

Olaydan beş gün sonra artık taburcu olmak isteyen Muhammed, acısının çok fazla kalmadığını söylüyor.

Boynunu halen sağ tarafa doğru çeviremiyor olsa da gülümsüyor.

Endonezya harita

Ancak Muhammed'in hastanede bir süre de kalması gerekebilir.

Khalid Saleh, "Durumunu gözlemeyi sürdürüyoruz. Birkaç gün içinde taburcu olabilir ama hemen köyüne dönmesine izin vermeyeceğiz çünkü bazı kontroller yapmamız gerekiyor" dedi.

Başına gelen şoke edici kaza Muhammed'in balıkçılık sevgisini azaltmış değil:

"Bir dahaki sefere daha dikkatli olmam gerekiyor. Zarganalar ışığa karşı çok hassaslar, bu nedenle sıçrayarak beni bıçakladı"

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