Balık tutarken 5.9'luk depreme yakalandı! Dağdan kayalar koptu... O anları kaydetti

Türkiye, öğleden önce gelen deprem haberiyle panik yaşadı. Merkez üssü Malatya olan 5.9'luk deprem çok sayıda ilde hissedilerek endişe yarattı. Birçok ilin sallandığı şiddetli sarsıntının ardından gözler uzmanlara ve yaptıkları açıklamalara çevrilirken bir yandan da deprem anına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Son gelen görüntülerden bir tanesinde de Elazığ'da balık tutarken depreme yakalanan bir vatandaşın kaydettiği şaşkınlık veren anlar vardı. İşte detaylar...

BALIK TUTARKEN YAKALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem birçok ilde hissedildi.

Elazığ’da ise bir vatandaş balık tutarken depreme yakalandı.

DAĞLIK ALANDA KAYALAR KOPTU

Balıkçının cep telefonu ile kayda aldığı anda dağlık alanda kayaların koptuğu görüldü.

Diğer yandan Elazığ'ın dağlık alanında kayalıklar koparak yola düştüğü de görüldü. Elazığ'da Kuşsarayı Kömürhan yoluna deprem anında dağlık alandan kopan kayalar yola düştü. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır