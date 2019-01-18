HABER

Balık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü.

Balık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bircan balık tutmak için bölgeye geldi. İddiaya göre kayalıklar arasından geçmek isteyen Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda yatan Bircan'a itfaiye ve sağlık ekipleri güçlükle ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Bircan, sedyeyle kayaklıklardan alınarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen amatör balıkçı Mehmet Altuntaş, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Balık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştüBalık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştüBalık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştüBalık tutarken 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
Evinde çenesinden vurulmuş halde bulunduEvinde çenesinden vurulmuş halde bulundu
Denizli'de 'gaygubet evi' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındıDenizli'de 'gaygubet evi' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.