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Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kastamonu’da balık tuttuğu sırada baraja düşen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Kastamonu’da balık tuttuğu sırada baraja düşen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yükselen baraj seviyesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü balık adam ekiplerince botla karaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajı’nda eşi Konya’da kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Fatih Küçük, balık tutmaya baraja gitti. Barajın en sığ noktasına giden Fatih Küçük, balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süre su içerisinde çırpınan Fatih Küçük, hayatını kaydetti.

Ailesi haber alamayınca komşularına ulaştı
İki gün boyunca Fatih Küçük’ten haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi. Bunun üzerine Fatih Küçük’ün balık tutmaya gittiğini tahmin eden komşuları, Karaçomak Barajı’na giderek kontrol etti. Kısa süre sonra yaşlı adamın aracına yol kenarında rastlayan komşuları, barajın uç kısmında su içerisinde Fatih Küçük’ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay jandarma ekiplerine haber verildi
Fatih Küçük’ün cansız bedenini gören komşuları durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, Fatih Küçük’ün boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın naaşı, sudan çıkarılmak istendi ama son günlerde yağan yağmur nedeniyle baraj seviyesinde meydana gelen yükselme dolayısıyla baraja çıkarılamadı.

AFAD balık adamlar, cenazeyi botla çıkardı
Karaçomak Barajı’nın uç kısmının çok sığ ve dik yamaç olması nedeniyle Fatih Küçük’ün cansız bedeni çıkarılamayınca Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Botla birlikte baraja inen AFAD balık adam ekipleri, su içerisinde bulunan Fatih Küçük’ü bot içerine alarak karaya çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından Fatih Küçük’ün naaşı, cenaze aracına konarak otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu
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